Calcio dilettantistico abruzzese, il 29 agosto la presentazione dei calendari

Venerdì 29 agosto dalle ore 19, presso il Centro espositivo “Foro Boario” della Camera di Commercio Chieti-Pescara (via F.lli Pomilio, Chieti Scalo), si terrà la presentazione ufficiale dei calendari dei campionati per la stagione sportiva 2025/2026 di Eccellenza maschile e femminile, Promozione, Prima e Seconda Categoria, Under 19, Under 17, Under 15, Serie C1 e C2 di Calcio a 5.

“Questo annuale appuntamento – si evidenzia in una nota della LND Abruzzo – rappresenta uno dei momenti più attesi della stagione sportiva: non solo un passaggio tecnico, ma anche un’occasione di incontro e di confronto per le società abruzzesi, chiamate a condividere obiettivi e progetti per il futuro del movimento calcistico regionale.

Anche quest’anno i Presidenti delle società saranno ospiti della LND Abruzzo in una serata pensata per dare valore al lavoro quotidiano delle associazioni e società sportive e per rinsaldare, in un clima di convivialità, il senso di appartenenza che contraddistingue la grande famiglia del calcio abruzzese. Una serata che unirà la curiosità e la suspense legate all’uscita dei calendari al piacere dello stare insieme, creando uno spazio di dialogo e condivisione.

“È un momento importante – ha sottolineato il presidente LND Abruzzo Concezio Memmo – di ritrovo e partecipazione. La presentazione dei calendari non è soltanto un evento formale, ma un’opportunità di incontrarsi e dialogare sullo sviluppo del calcio di domani. Il nostro obiettivo è promuovere un ambiente sportivo sano e competitivo, sviluppando progetti condivisi. Chi è Presidente non rappresenta soltanto l’identità e i valori territoriali di una comunità, capaci di ispirare le nuove generazioni, ma assume anche una funzione decisiva in termini di sostenibilità economica – aggiunge Memmo. – È una responsabilità che va sostenuta e accompagnata, perché dalla tenuta economica delle società passa la solidità dell’intero sistema calcistico”.

L’evento del 29 agosto costituirà, infatti, non solo l’avvio ufficiale della nuova stagione, ma anche un momento di partecipazione collettiva per ribadire la centralità del dialogo, della sostenibilità e della condivisione di strategie a favore di tutto il movimento calcistico regionale”.