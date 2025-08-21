Addio a Francesca Cantera, il cordoglio della Asl di Pescara

La Direzione della Asl di Pescara, a nome di tutta la Azienda, esprime profondo cordoglio per la prematura scomparsa della Dott.ssa Francesca Cantera, collaboratore amministrativo professionale in servizio presso lâ€™unitÃ operativa Formazione Ricerca e Progetti.

Francesca Ã¨ stata molto amata da colleghi e colleghe, capace di unire alla competenza professionale una straordinaria dolcezza e un carattere solare e vivace. Ha sempre dimostrato grande disponibilitÃ verso tutti, affrontando con dedizione il proprio lavoro anche in condizioni di salute precarie.

Alla famiglia, agli amici e a quanti hanno avuto il privilegio di conoscerla e lavorare con Lei giungano le piÃ¹ sentite condoglianze dellâ€™Azienda.