Il logo di Abruzzo Airport sulle maglie del Pescara Calcio

“Accogliamo con grande soddisfazione la nuova collaborazione tra la Saga e il Pescara Calcio”.

Lo ha dichiarato il presidente della Regione, Marco Marsilio, in occasione dell’ufficializzazione dell’accordo annuale di partnership che la Saga, società di gestione dell’Aeroporto d’Abruzzo, ha siglato con la società Delfino Pescara 1936 per la stagione calcistica di serie B 2025-2026. In particolare, il logo di Abruzzo Airport sarà visibile sulle maniche delle magliette della prima squadra.

“Si tratta di un’iniziativa che trova pieno sostegno da parte della Regione Abruzzo - ha proseguito il presidente- perché rappresenta un modo concreto di fare squadra e di rafforzare l’immagine e le ambizioni del nostro territorio”. Secondo Marsilio, “aeroporto e squadra di calcio condividono un obiettivo comune: crescere, puntare verso nuovi traguardi e portare l’Abruzzo sempre più in alto.

La Saga - ha spiegato - lavora con determinazione per ampliare rotte e collegamenti, anche attraverso l'allungamento della.pista, mentre il Pescara Calcio punta con passione a ritornare ai massimi livelli, fino alla Serie A. Questa sinergia - ha concluso il presidente - rappresenta non solo una sponsorizzazione, ma anche un messaggio forte di identità e appartenenza: l’Abruzzo che crede in sé stesso e si impegna a vincere le proprie sfide".