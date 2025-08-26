Pomilio Blumm a Copenaghen per il premio all’eccellenza del design europeo

Sarà Pomilio Blumm a curare l’organizzazione della sesta edizione dei DesignEuropa Awards, in programma a Copenaghen il 23 settembre. L’evento, promosso dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) in collaborazione con l’Ufficio danese brevetti e marchi, premierà i migliori progetti di design registrati a livello europeo, selezionati tra oltre 1.250 candidature provenienti da 48 Paesi.

Pomilio Blumm per l’EUIPO, seguirà le fasi chiave dell'appuntamento, dalla gestione dei contenuti al coordinamento della cerimonia di premiazione, valorizzando l’immagine internazionale della manifestazione che celebra l’eccellenza nel design tra i titolari di disegni e modelli dell’Unione europea registrati.

L’edizione 2025 dei DesignEuropa Awards vedrà in gara in Danimarca sei finalisti provenienti da Francia, Paesi Bassi, Polonia, Slovenia e Spagna, nelle categorie Entrepreneurs and Small Companies Award, Industry Award e Next Generation Design Award, introdotta lo scorso anno per i designer under 29. Il Premio alla carriera andrà alla celebre designer olandese Hella Jongerius, nota per i suoi contributi innovativi nei settori del tessile, dell’arredamento e del design industriale che hanno portato a progetti esposti in prestigiosi musei di tutto il mondo, come il MoMA di New York e il Centre Pompidou di Parigi.

«Per noi – commenta Franco Pomilio, Presidente di Pomilio Blumm – i DesignEuropa Awards rappresentano non solo un riconoscimento del talento creativo europeo, ma anche un esempio di come la comunicazione istituzionale possa raccontare l’innovazione, la sostenibilità e la bellezza come valori condivisi».

Il design è un tema centrale anche per Pomilio Blumm: nell’ultima edizione dell’Oscar Pomilio Forum, organizzato dalla società pescarese, hanno partecipato due speaker di eccezione come Chris Bangle, tra i designer più innovativi al mondo – autore delle rivoluzioni estetiche di BMW, MINI e Rolls-Royce – e Michele De Lucchi, architetto e designer di fama internazionale, creatore della celebre lampada Tolomeo e di numerosi progetti architettonici iconici.

La società pescarese che dal 2018 ha una sede ad Alicante, in Spagna, dove si trovano gli uffici EUIPO, si prepara a un autunno ricco di eventi per curare i nuovi bandi conquistati a livello nazionale e internazionale.