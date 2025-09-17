Furti e ricettazione di autocarri e macchine operatrici, quattro denunce della Polizia

La Polizia di Stato ha deferito, in stato di libertÃ allâ€™autoritÃ Giudiziaria, quattro persone per ricettazione in concorso tra loro.

Nello specifico, personale della squadra di Polizia Giudiziaria della Sezione Polizia Stradale di Pescara e di Teramo, con la collaborazione della Squadra di P.G. del Compartimento lâ€™Aquila, a seguito di accurata attivitÃ di pedinamenti e perlustrazioni, hanno colto in flagranza quattro persone, tutte residenti in Provincia di Teramo e con diversi precedenti di polizia, mentre erano intenti a recuperare, un escavatore e un autocarro, entrambi oggetti di furto in provincia di Pescara, allâ€™interno di cantieri stradali, edili ed attivitÃ commerciali, per un valore complessivo di circa 60 mila euro.

Tali veicoli, successivamente al furto, venivano occultati nelle campagne del Comune di Silvi.