La Libreria San Paolo di Pescara compie un anno

La rinnovata libreria in Corso Vittorio Emanuele a Pescara compie oggi 16 settembre un anno dalla sua completa ristrutturazione. A dirigere l’esercizio commerciale Antonio Di Giosafat coadiuvato dalla moglie Fabiana.

La libreria in un anno ha dato lustro ad una strada che per motivi vari sta subendo un lento e inesorabile declino. Ancora di più l’instancabile Antonio Di Giosafat in collaborazione con i commercianti di Pescara ha costituito un’associazione Gli Amici di Corso Vittorio Emanuele.

La competenza e la grande voglia di fare ha portato lustro ad un’attività storica da tutti conosciuta.

Presenti a festeggiare l’anno trascorso gli amici e le persone che a vario modo sono vicine all’attività. L’istituto Alberghiero con la sua Dirigente Alessandra Di Pietro che ha stretto un vero e proprio sodalizio per le molteplici attività fatte in collaborazione, il Presidente della Regione Ottaviano De Martinis, fra Emiliano Antenucci un prolifico scrittore che ha presentato più di un libro in libreria, e poi l’assessora Valeria Toppetti che riveste anche la carica di Rapporti con le Confessioni Religiose.

L’istituto Alberghiero ha offerto una magnifica torta per quanti hanno brindato alla ricorrenza. Presenti anche gli studenti dell’accoglienza che con la loro giovinezza e sorriso hanno allietato il pomeriggio.

Antonio Di Giosafat, visibilmente soddisfatto della bella manifestazione di affetto e amicizia di tutti quelli che hanno festeggiato con lui, ha detto:

“Da un anno dall'apertura oggi ci ritroviamo qui in un momento di festa, in un momento con degli amici, perché quelli che sono intervenuti sono gli amici della Libreria San Paolo, sono gli amici della comunità civile, sono gli amici del mondo religioso, sono gli amici di Corso Vittorio, sono gli amici che quotidianamente vivono con me e mia moglie Fabiana e noi con il cuore grato e soprattutto ricco di tanta gioia questo oggi festeggiamo grazie anche alla collaborazione dell'Istituto Alberghiero De Cecco che sempre ci aiuta ed è con noi. Sono stati presenti, oltre gli amici e i commercianti dell’associazione Amici di Corso Vittorio, per il mondo della San Paolo Don Antonio Rizzolo, Don Giuseppe Musardo e Sandra Gotelli. Per quanto riguarda i rappresentanti del mondo religioso cittadino pescarese c'era Don Achille che è il parroco di San Giuseppe, nonché il vicario per l'ecumenismo, in virtù del fatto che abbiamo avuto motivi di collaborazione, poi c'è il carissimo Fra Emiliano Antenucci, rettore del Santuario Madonna del Silenzio e poi tanti, tanti cooperatori e amici. Sono davvero soddisfatto non nascondo una certa emozione”.