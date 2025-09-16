Settimana Europea della Mobilità: inaugurata a Pescara la nuova Ciclostazione in via Volta

Ha preso il via questa mattina la Settimana europea della Mobilità con un’iniziativa simbolica e concreta per la città: l’inaugurazione della nuova Ciclostazione di via Alessandro Volta 12, un parcheggio pubblico coperto e videosorvegliato dedicato alle biciclette. “Oggi inauguriamo una ciclostazione moderna, sicura e tecnologicamente avanzata”, ha detto l’assessore alla Mobilità, Adelchi Sulpizio. “Il mondo sta cambiando e cresce sempre più la consapevolezza che anche la mobilità riveste un ruolo fondamentale per il rispetto dell’ambiente e per un futuro migliore. Le nuove generazioni, in particolare, scelgono sempre più spesso biciclette e monopattini per muoversi in città, ed è nostro compito offrire loro infrastrutture adeguate. Pescara, con questo intervento, si colloca tra le prime città in Italia a dotarsi di una ciclostazione così efficiente e innovativa, segno concreto della nostra attenzione al futuro e alla sostenibilità”.

L’opera voluta dal Comune, realizzata con un finanziamento PNRR di 210.000 euro, rappresenta uno step di rilievo nell'ambito della strategia di promozione del trasporto sostenibile e mira ad incentivare l’uso della bicicletta come mezzo di spostamento quotidiano. La ciclostazione, dotata di 40 posteggi organizzati su rastrelliere a due livelli, è progettata per ottimizzare gli spazi e offrire sicurezza e comfort agli utenti. L’accesso è regolato da sistemi di apertura e riconoscimento automatici tramite l’applicazione “Weelo”, scaricabile gratuitamente da tutti gli store digitali. Inoltre, all’interno sono state installate colonnine di ricarica per biciclette a pedalata assistita, a supporto della crescente diffusione della mobilità elettrica leggera.

La scelta della collocazione in via Alessandro Volta risponde all’esigenza di rafforzare i servizi di mobilità sostenibile nelle aree urbane meno dotate di infrastrutture dedicate. La vicinanza a punti di interesse collettivo – come l’Istituto Volta, la piscina provinciale, la Chiesa di San Nunzio Sulprizio e il centro di distribuzione di Poste Italiane – rende infatti l’intervento strategico e funzionale.

Con questa inaugurazione, Pescara conferma il proprio impegno nel favorire alternative di trasporto ecologiche, sicure e moderne, in linea con gli obiettivi europei e nazionali di riduzione dell’impatto ambientale della mobilità urbana. Al taglio del nastro erano presenti anche il Presidente di Pescara Multiservice, Mirko Di Michele, e Marco Giuppone, Responsabile Commerciale di Bicincittà Italia srl che ha sviluppato l’app Weelo.

Entusiasta il sindaco Carlo Masci, che ha dichiarato: “Pescara è tra le prime città in Italia a poter contare su una rete viaria con oltre 50 chilometri di piste ciclabili, un traguardo che portiamo avanti con orgoglio perché frutto di un percorso preciso finalizzato ad incentivare la mobilità sostenibile. Solo pochi giorni fa abbiamo inaugurato la filovia che collega rapidamente Pescara e Montesilvano e oggi aggiungiamo un nuovo tassello con la ciclostazione. Stiamo dando alla città un volto sempre più europeo, moderno e rispettoso dell’ambiente, investendo con decisione per guardare a un futuro sostenibile”.