Contributi in favore delle famiglie dei malati oncologici, approvato elenco dei beneficiari

La Regione Abruzzo ha approvato l'elenco delle istanze ammesse al contributo regionale per quale rimborso delle spese sostenute per la cura dei propri congiunti malati oncologici o trapiantati nell’anno 2024. Il provvedimento è stato annunciato dal l’assessore alle Politiche sociali, Roberto Santangelo.

Le domande accolte sono 177, l'anno scorso erano state 142. “Il dato rilevante – sottolinea l’assessore Santangelo – è costituito dal fatto che tutte le istanze sono state finanziate. In sostanza, tutte le famiglie che hanno presentato domanda e che avevano i requisiti indicati nell’avviso si vedranno rimborsare le spese sostenute".

Sul sito web istituzionale della Regione Abruzzo le graduatorie sono state pubblicate qui https://www.regione.abruzzo.it/novita/graduatoria-l-avviso-contributi-famiglie-con-componente-affetto-da-patologia-oncologica .

Scorrendo i tre file pubblicati dalla Regione Abruzzo 177 le domande accolte, 3 quelle respinte per mancanze di requisiti e 191 le istanze riportate nel file “domande presentate”.