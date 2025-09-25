“Creazionismo per una nuova era”, un movimento culturale che diffonde l’educazione all’intelligenza emotiva

Nel periodo storico che stiamo vivendo, particolarmente delicato per le sorti dell’umanità, il sentire delle persone più sensibili e responsabili diventa così forte da “gridare” la necessità del cambiamento. Di fronte al consumarsi quotidiano di guerre e violenze, urgono adeguate modalità per fronteggiare la crisi. Alcuni scrittori e artisti provenienti da ogni parte d’Italia, nell’estate del 2022 si incontrano, per iniziativa di Annalisa Potenza (foto), professoressa e scrittrice di Pescara, al fine di condividere e sviluppare nuove idee e proposte. Il gruppo evolve in un Movimento chiamato Creazionismo per una nuova era, presente anche sui social, i cui membri decidono di scrivere insieme un libro dedicato al conflitto e alle possibili strategie per gestirlo e di farne dono alle scuole.

Uno dei modi più efficaci per prevenire e gestire i conflitti è l’Educazione all’intelligenza emotiva, già presente come materia nelle scuole di diversi Stati europei. A riguardo, alcuni anni fa, la Dott.ssa psicologa Rosanna Schiralli, fondatrice della Rete delle scuole dell’empatia e l’Artedo il cui Presidente è il Dottor Stefano Centonze, avevano elaborato un documento nel quale si chiedeva l’approvazione a livello legislativo di tale educazione. Nel 2024, per iniziativa di ‘Creazionismo per una nuova era’, è stato approntato un nuovo documento, ovvero una proposta di legge finalizzata a introdurre l’Educazione emotiva nelle scuole di ogni ordine e grado.

Esso è stato condiviso con la dottoressa Rosanna Schiralli, con il dottor Stefano Centonze, con l’associazione Essere Oltre (dottoressa Assunta di Basilico) e con Associazioni di docenti tra le quali l’And (Associazione Nazionale Docenti), il cui presidente, professor Pio Giovanni Sangiovanni, ha provveduto a inoltrarlo alla VII Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera. L’Educazione emotiva nel febbraio 2025 è diventata legge. Essa è stata inserita nelle abilità non cognitive e prevede tre anni di sperimentazione nelle scuole su base volontaria.

Attualmente ‘Creazionismo per una nuova era’, con il supporto di diversi membri tra i quali si segnalano la docente Giulia Di Giampaolo e la counselor Patrizia Splendiani, insieme al dottor Centonze e alla dottoressa Schiralli, ha elaborato una proposta di legge nella quale si chiede che l’Educazione emotiva diventi materia così come avvenuto negli altri Stati europei, in modo da conferirle la giusta importanza e rendere i suoi contenuti e metodi più facilmente assimilabili. Il documento è stato inoltrato alla VII Commissione Cultura e Istruzione della Camera sempre attraverso l’And.