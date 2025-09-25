Auto investe pedone in via Monte Faito, grave un 65enne

Un uomo di 65 anni è finito in ospedale in gravi condizioni per le lesioni riportate dopo essere stato investito da un'automobile, mentre attraversava la strada. L'incidente è avvenuto stamani, in via Monte Faito.

Secondo una prima ricostruzione, la macchina, guidata da un uomo di 27 anni, percorreva la strada in direzione Colli-ospedale, quando ha travolto il pedone. Lanciato subito l'allarme, sul posto sono subito arrivati i soccorritori, che hanno trasportato il 65enne in ospedale. Rilievi e accertamenti a cura della Polizia locale di Pescara.