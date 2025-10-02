Blitz antidroga a Pescara: tre misure cautelari per spaccio di cocaina e hashish

I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Pescara hanno dato esecuzione a un’ordinanza del G.I.P. locale, su richiesta della Procura della Repubblica, che ha disposto tre misure cautelari personali: una custodia in carcere, una agli arresti domiciliari e un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Le misure rappresentano l’epilogo dell’indagine “Tropical”, avviata tra la fine del 2024 e i primi mesi del 2025, che ha consentito di individuare un gruppo giovanile operante nel territorio pescarese e dedito all’approvvigionamento e allo spaccio di cocaina e hashish.

Durante le indagini, già erano stati eseguiti diversi arresti in flagranza e altre misure cautelari. Tuttavia, ulteriori gravi indizi di colpevolezza, raccolti tramite intercettazioni telefoniche e ambientali in carcere, hanno evidenziato come due detenuti del carcere di Pescara impartissero ordini e fornissimo supporto logistico ai loro sodali esterni.

I due detenuti, tramite un telefono cellulare introdotto illecitamente nella struttura, coordinavano il reperimento della droga, l’individuazione dei luoghi di occultamento e la cessione agli acquirenti. L’indagine dimostra come lo spaccio di sostanze stupefacenti continui a rappresentare un rischio per la sicurezza pubblica, richiedendo un controllo costante da parte delle autorità.

La Guardia di Finanza, in stretta collaborazione con la Procura di Pescara, conferma l’impegno a garantire la sicurezza dei cittadini e il contrasto ai traffici illeciti, ribadendo che nessuna zona del territorio è considerata immune dalle attività di controllo e prevenzione.

Servizio di Ercole d'Ercole