Giammarco Menga presenta 'Il delitto di Saman Abbas' alla Mondadori

Il lavoro letterario di Giammarco Menga, 'Il delitto di Saman Abbas - Il coraggio di essere libere', edito da Newton Compton, inizia dall'Abruzzo con il percorso di sensibilizzazione e di intenti: "Dare coraggio alle tante Saman che possiamo ancora salvare", come spiega il suo autore.

E cosÃ¬ il 6 ottobre alle ore 18 il racconto del delitto di Saman Abbas, giovane pakistana che voleva vivere in Italia come i suoi coetanei, sarÃ presentato alla Mondadori di Pescara (via Milano 74/76) insieme a Giammarco Menga, giornalista Mediaset di Quarto Grado e scrittore di origini abruzzesi, che nel 2024 ha pubblicato questo lavoro sul caso della diciottenne pakistana uccisa a Novellara (Reggio Emilia).

Alla presentazione pescarese sarÃ presente anche Rosa Pestilli, presidente regionale della Commissione Pari OpportunitÃ poichÃ© libro ora fa parte del percorso di sensibilizzazione promosso dal progetto 'On The Road - Entra nelle scuole', ideato proprio dalla Commissione pari opportunitÃ del Consiglio regionale, e patrocinato dall'Ufficio Scolastico Regionale e dall'Arma Nazionale dei Carabinieri: il progetto si pone, infatti, l'obiettivo di contrastare la violenza di genere e di promuovere l'autonomia femminile con un'attenzione particolare alle vittime di violenza. Modera l'incontro la giornalista Alessandra Renzetti.

Novellara: notte tra il 30 aprile e il 1Âº maggio 2021. La telecamera dellâ€™azienda agricola Le Valli inquadra una ragazza che esce di casa. Unâ€™ora prima era stata ripresa nello stesso punto, con il velo a coprirle il capo e una tunica che le arrivava alle ginocchia. Adesso, invece, indossa dei jeans, scarpe da tennis e una giacca in pelle. Dietro di lei camminano a passo spedito i suoi genitori. Dove sta andando? E perchÃ© ha cambiato i vestiti? Cinquantotto secondi dopo, lâ€™occhio elettronico riprende la madre che rientra in casa, seguita dal marito. Nessuna traccia della ragazza: Saman.

Il suo corpo senza vita sarÃ ritrovato un anno e mezzo dopo, a pochi passi da lÃ¬. Aveva diciotto anni e aveva giÃ provato a fuggire da una famiglia che non le consentiva di studiare e di innamorarsi di chi voleva. Sognava di essere libera: un sogno che ha pagato con la vita. Evento con ingresso gratuito.