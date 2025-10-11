Fiaccolata per la pace a Spoltore: comunitÃ  unita, forte il messaggio contro la guerra

Importante partecipazione in occasione della fiaccolata della pace che si Ã¨ tenuta ieri sera a Spoltore : l'iniziativa, promossa dall'amministrazione comunale, e pensata dopo il riconoscimento dello Stato di Palestina con mozione in Consiglio presentata dal Consigliere Alberto Bartoli, ha visto l'adesione dell'intera Amministrazione in mobilitazione cittadina contro i conflitti. "Dobbiamo sentirci liberi di manifestare per la pace senza considerarci di parte - ha dichiarato il consigliere - La pace non puÃ² e non deve mai diventare un orientamento politico, ma deve rimanere il fondamento etico e morale di ogni comunitÃ ".

Il corteo Ã¨ partito alle ore 18:30 muovendo da piazza del Municipio e si Ã¨ concluso in Largo San Giovanni, cuore del borgo, dove grazie al contributo della Spray Records sono stati ospitati interventi tematici. Dal balcone del Municipio, i rappresentanti di Emergency hanno esposto il loro striscione a supporto della campagna "R1pud1a", mentre i partecipanti hanno ricevuto colombe di carta, simbolo di pace.

La manifestazione ha concesso l'occasione per ribadire l'impegno trasversale della CittÃ , dalle istituzioni alla scuola; il Sindaco ha sottolineato: "Siamo qui stasera perchÃ© non possiamo e non vogliamo in alcun modo girarci dall'altra parte di fronte alla violenza e alla crudeltÃ delle guerre. La pace Ã¨ un diritto universale e un impegno civico che deve vederci tutti coinvolti".

"Lâ€™amministrazione comunale ha fortemente voluto questa manifestazione perchÃ© pensiamo che sia indispensabile affermare i nostri valori costituzionalmente garantiti, in primis lâ€™articolo 11 della costituzione. Vogliamo dimostrare che câ€™Ã¨ una comunitÃ compatta che non abbassa lo sguardo di fronte alle atrocitÃ e al dolore causato dalle guerre, che ha ancora umanitÃ . Se vogliamo una societÃ che dica di no alla violenza dobbiamo cominciare a dare il buon esempio anche dicendo 'no' a tutte le guerre altrimenti sarÃ sempre piÃ¹ difficile condannare anche i piccoli atti di violenza e di criminalitÃ . Non esistono guerre giuste e non câ€™Ã¨ mai nulla che possa giustificare una guerra perchÃ© siamo convinti che la violenza generi sempre violenza innescando una reazione a catena", prosegue il sindaco.

"Siamo consapevoli del fatto che una manifestazione non possa cambiare i destini del mondo, ma dalle singole gocce si forma il mare. Ed Ã¨ importante il grande movimento di manifestazioni e cortei pacifisti in tutto il mondo a cui va il nostro grazie. Spoltore vuole dare il suo contributo senza contrapposizioni, senza contrasti con una condanna ferma a tutte le violenze, da qualunque parte arrivino". conclude il Sindaco Trulli.

L'Assessore alla Cultura, Nada Di Giandomenico, ha commentato: "La cultura Ã¨ l'antidoto all'indifferenza. Eventi come la fiaccolata alimentano la memoria collettiva e la conoscenza. Attraverso l'arte, il dialogo e la valorizzazione della nostra identitÃ , possiamo educare alla tolleranza e trasformare il messaggio di pace di questa sera in un valore duraturo".

L'Assessore all'Istruzione e Pari OpportunitÃ , Francesca Sborgia, ha aggiunto: "La pace si costruisce ogni giorno, e il suo fondamento Ã¨ la scuola. Insegnare il valore della paritÃ e del rispetto Ã¨ il primo passo per ripudiare la violenza in ogni sua forma, dalla guerra tra Stati alle disuguaglianze quotidiane; ogni giorno le pagine di cronaca ci consegnano un'amara veritÃ : la guerra impera ordinariamente".

Il palco ha dato voce a diverse associazioni e personalitÃ , coprendo un vasto spettro di temi da parte della Garante dell'Infanzia Simona Novacco, dell'UTE, ANPI Spoltore; solidarietÃ internazionale con un focus sulla Palestina a cura di Cam Lecce dell'Ass. Deposito Dei Segni ETS, il ritratto sulla condizione delle donne in Iran con Shahed Sholeh dell'Ass. donne democratiche iraniane Italia. Riflessioni su temi universali e sul conflitto in Ucraina con la Soms di Spoltore; partecipi tra i tanti inoltre, Pensiero Divergente, Pro Loco Terra dei 5 Borghi, Pro Loco Caprara, Coro Polifonico, Accademia degli Insepolti, Spazio Sociale, Coro Polyphonia, i Centri Sociali Lo Svago e Il Parco, Associazione I Due Lazzari, Associazione La Villa, il Garante della DisabilitÃ Danilo De Vincentiis e la Direzione Didattica e l'Istituto Comprensivo di Spoltore; presenti inoltre Agbe ed Il Risveglio di Manuela.