Partecipa a Pescara News

Sei giÃ  registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

Non sei registrato?

Registrati con e-mail
Informativa Privacy Politica Editoriale
Termini e Condizioni

Rifiuta di sottoporsi ai testi, 39enne denunciato a Cepagatti

Redazione
Cronaca
Condividi su:

I Carabinieri di Cepagatti hanno denunciato un 39enne, residente nellâ€™area vestina, alla locale AutoritÃ  Giudiziaria con lâ€™accusa di guida in stato di alterazione psico-fisica dovuta allâ€™uso di sostanze stupefacenti.

Il giovane, giÃ  noto alle forze dellâ€™ordine, Ã¨ stato fermato per un controllo lungo via Sibilla Aleramo mentre si trovava alla guida di una Jeep. Durante le verifiche di rito, i militari hanno notato atteggiamenti e segnali inequivocabili che indicavano uno stato di alterazione riconducibile allâ€™assunzione di droghe.

Il soggetto, consegnava spontaneamente ai militari una bustina in cellophane contenente stupefacente del tipo cocaina, rifiutava di sottoporsi agli accertamenti previsti dalla normativa per verificare la sua effettiva condizione psicofisica. Un diniego che, di fatto, costituisce giÃ  reato, comportando le stesse conseguenze dellâ€™accertamento positivo.

I militari dell'Arma hanno proceduto al ritiro immediato della patente di guida, mentre il veicolo veniva affidato ai familiari. La sua posizione ora Ã¨ al vaglio della Procura della Repubblica, che nei prossimi giorni valuterÃ  eventuali ulteriori provvedimenti.

Lâ€™episodio riporta lâ€™attenzione sulle attivitÃ  di prevenzione dellâ€™Arma dei Carabinieri nella zona, spesso impegnate in controlli mirati alla sicurezza della circolazione stradale ed alla repressione delle condotte pericolose.

Per quanto sopra il 39enne Ã¨ stato denunciato in stato di libertÃ  e dovrÃ  rispondere guida in stato di alterazione psico-fisica dovuta allâ€™uso di sostanze stupefacenti, fatta salva la presunzione di innocenza fino a sentenza di condanna definitiva, inoltre veniva segnalato allâ€™AutoritÃ  Amministrativa

Condividi su:

Seguici su Facebook