Rifiuta di sottoporsi ai testi, 39enne denunciato a Cepagatti

I Carabinieri di Cepagatti hanno denunciato un 39enne, residente nellâ€™area vestina, alla locale AutoritÃ Giudiziaria con lâ€™accusa di guida in stato di alterazione psico-fisica dovuta allâ€™uso di sostanze stupefacenti.
Il giovane, giÃ noto alle forze dellâ€™ordine, Ã¨ stato fermato per un controllo lungo via Sibilla Aleramo mentre si trovava alla guida di una Jeep. Durante le verifiche di rito, i militari hanno notato atteggiamenti e segnali inequivocabili che indicavano uno stato di alterazione riconducibile allâ€™assunzione di droghe.
Il soggetto, consegnava spontaneamente ai militari una bustina in cellophane contenente stupefacente del tipo cocaina, rifiutava di sottoporsi agli accertamenti previsti dalla normativa per verificare la sua effettiva condizione psicofisica. Un diniego che, di fatto, costituisce giÃ reato, comportando le stesse conseguenze dellâ€™accertamento positivo.
I militari dell'Arma hanno proceduto al ritiro immediato della patente di guida, mentre il veicolo veniva affidato ai familiari. La sua posizione ora Ã¨ al vaglio della Procura della Repubblica, che nei prossimi giorni valuterÃ eventuali ulteriori provvedimenti.
Lâ€™episodio riporta lâ€™attenzione sulle attivitÃ di prevenzione dellâ€™Arma dei Carabinieri nella zona, spesso impegnate in controlli mirati alla sicurezza della circolazione stradale ed alla repressione delle condotte pericolose.
Per quanto sopra il 39enne Ã¨ stato denunciato in stato di libertÃ e dovrÃ rispondere guida in stato di alterazione psico-fisica dovuta allâ€™uso di sostanze stupefacenti, fatta salva la presunzione di innocenza fino a sentenza di condanna definitiva, inoltre veniva segnalato allâ€™AutoritÃ Amministrativa.