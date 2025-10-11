Partecipa a Pescara News

Avs Abruzzo alla marcia per la pace Perugia-Assisi

La manifestazione si terrÃ  domenica 12 ottobre, l'annuncio del segretario Licheri

Redazione
Politica
"Avs Abruzzo sarÃ  presente anche alla marcia per la pace a Perugia-Assisi domenica 12 ottobre". Lo annuncia Daniele Licheri, segretario regionale di Sinistra Italiana. "Con la mobilitazione collettiva, con la logica della partecipazione democratica, comunitaria, si puÃ² costruire la cultura della pace". Dall'Abruzzo a Roma ad Assisi. 

"Siamo stati presenti in tutte le piazze per unire le voci in una onda unica per chiedere di fermare il genocidio a Gaza. Saremo presenti alla marcia della pace, domenica, per continuare la mobilitazione per la Palestina, per dare voce ai popoli calpestati, per chiedere il rispetto dei diritti umani".

