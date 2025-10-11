Erasmus Days in open day al Serale Aterno-ManthonÃ¨

LunedÃ¬ 13 ottobre si svolgerÃ , nell'aula magna dell'Istituto Tecnico Statale Aterno-ManthonÃ¨, un incontro celebrativo in occasione della 9a edizione degli Erasmus Days - in programma in tutta Europa e oltre dal 13 al 18 ottobre - per mettere al centro i valori dellâ€™Unione europea, come esperienza da vivere e condividere.
L'iniziativa sarÃ aperta anche al pubblico esterno, dalle 18 alle 20, per far conoscere le attivitÃ dei corsi serali dell'Aterno-ManthonÃ¨, per studenti giovani e adulti, che non si svolgono solo a scuola ma anche attraverso progetti nazionali e internazionali.
Il cuore dell'iniziativa sarÃ la presentazione di un progetto Erasmus+ approvato e rivolto ai corsi serali dell'Aterno-ManthonÃ¨ (Percorsi di II livello). Il programma sarÃ ancora piÃ¹ ricco grazie all'intervento di alunni dei corsi diurni dell'Istituto sulle loro esperienze di mobilitÃ all'estero, nell'ambito dei Percorsi di Formazione Scuola-Lavoro.