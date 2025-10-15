Nardella (Spp): "Sventata nuova rivolta al carcere di Pescara"

Ãˆ stata sventata una nuova possibile rivolta all'interno del carcere di San Donato a Pescara, dove giÃ a febbraio scorso si era verificato un episodio simile: a evitare il peggio Ã¨ stato l'intervento di un agente di polizia penitenziaria che ha scoperto quattro detenuti intenti a organizzare e pianificare l'azione. Lo ha reso noto il segretario nazionale del Cnpp-Spp, Mauro Nardella, al termine di una visita ispettiva dopo le recenti aggressioni nel penitenziario assieme a Gianluca Capitano, segretario locale Spp, e a Matteo Di Muzio, vice segretario locale dello stesso sindacato.

"Quello che abbiamo trovato a Pescara - ha aggiunto Nardella - Ã¨ una struttura carceraria non in linea con i tempi nÃ© con gli standard di sicurezza previsti. Ãˆ un istituto che presenta gravi criticitÃ strutturali e che non riesce a impedire l'ingresso di droga e telefoni cellulari, un mix micidiale per la sicurezza interna". Il sindacato chiede da tempo la costruzione di un nuovo istituto "dotato di tutte le caratteristiche necessarie per garantire sicurezza e applicazione delle regole trattamentali".

Nardella ha inoltre ricordato che Ã¨ in corso di definizione un progetto per la realizzazione di un centro unico regionale per i ricoveri ospedalieri dei detenuti. "Il sito individuato Ã¨ a Teramo - ha spiegato - e ora si attende la formalizzazione del protocollo tra Asl e amministrazione penitenziaria". Sul fronte del personale, la situazione resta critica: "A Pescara mancano almeno trenta agenti, oltre a sei unitÃ per i comparti ispettori e sovrintendenti - ha precisato Nardella - e l'organico non Ã¨ completo neppure per quanto riguarda i comandi".