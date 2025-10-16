Teatro per bambini, sabato 18 e domenica 19 in scena Buon compleanno Giulio Coniglio

Da molti anni il Florian Metateatro rivolge la sua attenzione ai piÃ¹ giovani producendo e ospitando sempre nuovi spettacoli pensati per bambini e ragazzi.

La nuova rassegna Il Teatro dei Piccoli - Figure e burattini per bambine e bambini Ã¨ un progetto culturale del Florian Metateatro che anticipa e apre nel 2025 la stagione di Teatro Ragazzi TuttÉ™ a Teatro! con le Famiglie e con le Scuole, che negli anni ha formato generazioni di ragazzi e ragazze, avvicinandoli al teatro sia con la famiglia, negli appuntamenti domenicali, sia con la scuola, con le proposte dei matinÃ©e, per un teatro vissuto con la classe, ricco di momenti di riflessione e scoperta.

Lâ€™anteprima de Il Teatro dei Piccoli include sei appuntamenti speciali, tutti previsti al Florian Espace, per vivere il teatro come un vero viaggio tra storie, pupazzi e ombre, unâ€™occasione per condividere con i piÃ¹ piccoli la poesia del teatro, tra risate, emozioni e fantasia.

Sabato 18 e domenica 19 l'ultimo appuntamento della rassegna con Buon compleanno Giulio Coniglio

Dopo il primo appuntamento con IL CORAGGIOSO VIAGGIO DI PANAHJOU andato in scena sabato 20 e domenica 21 settembre e il secondo weekend di sabato 4 e domenica 5 ottobre con protagonista IL VOLO DEGLI UCCELLI, la rassegna si concluderÃ con lâ€™ultimo spettacolo previsto sabato 18 e domenica 19 ottobre alle ore 17.30: BUON COMPLEANNO GIULIO CONIGLIO, teatro con pupazzi e burattini (dai 3 anni) della Compagnia Casa di Pulcinella/Granteatrino (Bari), con Anna Chiara Castellano Visaggi e Chiara Bitetti, scene Annachiara Castellano Visaggi, scenotecnica Raffaele Colaprice, pupazzi burattini e oggetti di scena Lucrezia Tritone, adattamento e regia Paolo Comentale, uno spettacolo con pupazzi e narratori liberamente tratto da Il compleanno di Giulio Coniglio di Nicoletta Costa (Franco Panini editore).

Giulio, timido, buffo, amatissimo coniglio compie ben 25 anni. Ha lunghe orecchie pelose, Ã¨ timido e molto generoso. Vive semplici e indimenticabili avventure insieme alla sua allegra compagnia di amici: TOMMASO, un topo allegro e pasticcione; CATERINA, l'oca abile cuoca; VALTER, la volpe dispettosa, LAURA la lumaca e molti altri. Nella nuova produzione del Granteatrino si avvicina il compleanno di Giulio Coniglio, ma lui Ã¨ cosÃ¬ distratto che se ne Ã¨ dimenticato. Per fortuna ci sono i suoi amici a pensarci!

Nato nel 1999 dalla geniale matita di Nicoletta Costa, Giulio Coniglio compie venticinque anni e si accinge, con lâ€™impeto dellâ€™indiscusso protagonista, verso nuove e ancor piÃ¹ colorate avventure in compagnia dei suoi amici di sempre. Lo spettacolo con pupazzi e narratori Ã¨ rivolto al pubblico dei piccolissimi: tanti bambini, nel corso del tempo, si sono immedesimati in Giulio Coniglio e nelle sue avventure, nel suo dolce e poetico stupore nei confronti delle bellezze della Natura. Giulio sa rappresentare alla perfezione i sentimenti e i desideri dei piÃ¹ piccoli creando una originale empatia con tutti i suoi giovanissimi lettori-spettatori.

Biglietto unico: 6â‚¬

Florian Espace â€“ Via Valle Roveto 39, Pescara

Info e prenotazioni: 392 0496655 â€“ 085 4224087