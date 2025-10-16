Intossicazione al Liceo Marconi di Pescara: evacuazione e ricoveri

Una mattinata di paura ha coinvolto il Liceo Scientifico "Guglielmo Marconi" di Pescara, dove una fuga di ammoniaca ha reso l'aria irrespirabile, causando malori tra studenti e personale scolastico.

L'allarme Ã¨ scattato alle 8:11, quando un forte odore proveniente dall'impianto di climatizzazione ha invaso l'edificio. Gli studenti sono stati immediatamente evacuati e sono intervenuti i soccorsi. Cinque persone, tra cui una docente e quattro studenti, sono state trasferite in ospedale: quattro a Pescara e una a Chieti. Altri sono stati assistiti sul posto.

Il Comune ha disposto la chiusura dell'istituto per l'intera giornata e l'interdizione totale dell'accesso ai locali scolastici. Le indagini sono in corso per accertare le cause della fuga di ammoniaca e garantire la sicurezza dell'edificio.

L'episodio ha suscitato preoccupazione tra le famiglie e il personale scolastico, sottolineando l'importanza di misure preventive per evitare simili incidenti in futuro.