Pubblicato l’avviso per la raccolta di idee sugli eventi del Comune per il periodo autunno/inverno 2025

“C’è tempo fino a venerdì 14 novembre (alle ore 12) per presentare al Comune idee e progetti per la realizzazione di eventi, attività, manifestazioni e iniziative da inserire nella programmazione autunno/inverno 2025 dell’assessorato agli Eventi”. A dirlo è Alfredo Cremonese, assessore agli Eventi, che annuncia la pubblicazione dell’avviso sul sito del Comune di Pescara per gli appuntamenti natalizi pescaresi. Tutte le informazioni al seguente link: https://www.comune.pescara.it/node/13954.

“È un momento importante per l'amministrazione: spero che arrivino tantissimi progetti, perché Pescara in questi sei anni si è caratterizzata proprio per gli eventi. Abbiamo anche un dato certificato dell’Istat in base al quale gli eventi sono stati il primo motivo di crescita della città di Pescara, tanto è vero che la nostra città dal 2019 è riuscita a raddoppiare le presenze turistiche, con una grandissima promozione legata proprio agli appuntamenti promossi dal Comune. Gli eventi – prosegue l’assessore Cremonese – sono quelli legati al Natale, a partire da quello dell'8 dicembre che negli ultimi anni abbiamo sempre promosso per dare il via alle festività, con l'accensione dell'albero in piazza e con spettacoli di livello internazionale. Poi ci sono gli imperdibili appuntamenti del 31 dicembre e del primo gennaio che l'anno scorso, con Subsonica e Alfa, hanno messo Pescara tra le dieci città con il capodanno più bello d'Italia. Poi, ancora, c’è il 6 gennaio con la tradizionale festa dell'Epifania e infine tutta una serie di iniziative che caratterizzeranno il Natale, per famiglie e bambini. D'altronde il Natale è la festa più bella e magica dell’anno, in particolare per i più piccoli che la attendono con particolare entusiasmo. Con questi grandi eventi – conclude Cremonese - miriamo sostanzialmente a far conoscere la città, portare tantissimi turisti e quindi fare da volano anche a tutte le attività commerciali della città. Questa attività è svolta chiaramente in collaborazione anche con altri assessorati, vale a dire Cultura e Turismo, che stanno organizzando altri appuntamenti per fare in modo che Pescara sia davvero la capitale degli eventi della fascia adriatica anche del Natale 2025”.