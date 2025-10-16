Pomeriggio musicale con Maria Gabriella Castiglione

Concerto per pianoforte emozionante presso la Fondazione La Rocca di Pescara, nel pomeriggio del 15 ottobre. Il concerto organizzato dallâ€™Ammi Donne per la Salute di Pescara, con la Presidente Gemma Andreini, ha donato alla folta platea momenti importanti sulle note di compositori famosi.

A donare queste emozioni la pianista pescarese Maria Gabriella Castiglione nota a tutti per la sua bravura. Maria Gabriella Castiglione ha spaziato dalle note romantiche di Chopin alle quelle elettrizzanti di Rachmaninov, dalle non meno emozionanti composizioni di Astor Piazzolla a quelle di Sakamoto.

Maria Gabriella Castiglione Ã¨ unâ€™artista che si esprime anche attraverso la pittura e la scrittura e mette molto impegno nel sociale con concerti nelle carceri, concerti per impegni civili contro le mafie e anche con concerti per le giornate rievocative delle stragi di Capaci e via Dâ€™Amelio.

Ha ricevuto numerosi premi nazionali e internazionali e ha realizzato concerti anche con lâ€™associazione Giappone Abruzzo in onore del compositore Ruichy Sakamoto. La professionalitÃ e capacitÃ comunicativa di Gabriella Castiglione ha affascinato quanti non la conoscevano e ne ha confermato le doti a chi giÃ lâ€™aveva conosciuta e ascoltata.