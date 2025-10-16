Partecipa a Pescara News

Sei giÃ  registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

Non sei registrato?

Registrati con e-mail
Informativa Privacy Politica Editoriale
Termini e Condizioni

Condannato per pedopornografia, latitante arrestato a Trieste

Reati commessi a Penne, il giovane (28 anni) Ã¨ stato intercettato dai carabinieri

Redazione
Cronaca
Condividi su:

Un giovane di 28 anni, condannato in via definitiva per reati legati alla pornografia minorile e per abusi sessuali su minorenni commessi a Penne, Ã¨ stato arrestato a Trieste mentre tentava di lasciare il territorio nazionale. Il latitante, cittadino egiziano, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura dell'Aquila, Ã¨ stato bloccato dai carabinieri della Compagnia di Aurisina durante i controlli di retrovalico. 

Il giovane Ã¨ stato fermato e identificato da una pattuglia della Radiomobile ed Ã¨ stato portato nel carcere di Trieste dove dovrÃ  scontare una pena residua di 2 anni e 10 mesi di reclusione. L'inchiesta, avviata nel 2019, aveva portato alla denuncia in stato di libertÃ  del 28enne insieme ad altre persone. Dopo i vari gradi di giudizio, la sentenza Ã¨ divenuta definitiva e a giugno 2025 l'Ufficio esecuzioni penali della Procura dell'Aquila ha emesso l'ordine di carcerazione nei suoi confronti.

Condividi su:

Seguici su Facebook