Condannato per pedopornografia, latitante arrestato a Trieste

Un giovane di 28 anni, condannato in via definitiva per reati legati alla pornografia minorile e per abusi sessuali su minorenni commessi a Penne, Ã¨ stato arrestato a Trieste mentre tentava di lasciare il territorio nazionale. Il latitante, cittadino egiziano, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura dell'Aquila, Ã¨ stato bloccato dai carabinieri della Compagnia di Aurisina durante i controlli di retrovalico.

Il giovane Ã¨ stato fermato e identificato da una pattuglia della Radiomobile ed Ã¨ stato portato nel carcere di Trieste dove dovrÃ scontare una pena residua di 2 anni e 10 mesi di reclusione. L'inchiesta, avviata nel 2019, aveva portato alla denuncia in stato di libertÃ del 28enne insieme ad altre persone. Dopo i vari gradi di giudizio, la sentenza Ã¨ divenuta definitiva e a giugno 2025 l'Ufficio esecuzioni penali della Procura dell'Aquila ha emesso l'ordine di carcerazione nei suoi confronti.