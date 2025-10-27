Trasporto scolastico, il Comune accoglierà la richiesta della scuola Bosco

"Il Comune risponderà positivamente alle esigenze manifestate dal comprensivo 9 e dalle famiglie della scuola Bosco che hanno chiesto di poter usufruire del servizio di trasporto scolastico. A questo scopo saranno adottati i necessari provvedimenti amministrativi e, nell'ambito di una valutazione più ampia della questione, sarà recepita la necessità di avviare il processo di aggiornamento del Regolamento per il trasporto scolastico, risalente al 2015". E' questo il percorso che seguirà l'Amministrazione comunale, come è emerso oggi, nel corso dei lavori della commissione Pubblica Istruzione - presieduta da Loris Mazzioli - che hanno visto la partecipazione dell'assessore Valeria Toppetti e della dirigente Roberta Pellegrino. Ad annunciarlo sono proprio l'assessore Toppetti e il presidente della commissione Mazzioli, al termine del confronto con tutti i consiglieri presenti.

"Abbiamo intenzione di ottimizzare le risorse interne e le disponibilità di Bilancio, per rispondere alle richieste che ci sono pervenute, e nei prossimi giorni saranno predisposti i conseguenti atti amministrativi", annuncia l'assessore. "Questo obiettivo è stato possibile, su proposta degli uffici, in seguito al confronto e alla piena collaborazione che si sono sviluppati all’interno della Commissione tra maggioranza e minoranza, recependo l'istanza sull'estensione del servizio che era stata lanciata nei mesi scorsi dal Pd", dice sempre l'assessore mettendo in risalto che "la Commissione ha lavorato molto bene".

"Ci eravamo occupati della questione già un mese fa", sottolinea Mazzioli. "Come promesso, oggi siamo tornati a parlare del trasporto scolastico, per fornire un importante aggiornamento sulla questione del comprensivo 9, alla luce delle indicazioni arrivate dagli uffici comunali. C'è la volontà politica di assecondare le richieste che provengono dalle scuole per cui l'Amministrazione si è attivata per trovare soluzioni utili alla collettività e alle famiglie che desiderano usufruire del trasporto scolastico, e oggi si è chiuso il cerchio sul percorso che seguiremo. Sono molto soddisfatto perché sono arrivati in maniera unanime i complimenti per il modus operandi che abbiamo seguito".