Controlli sulla Fluvia, i carabinieri forestali sequestrano un cumulo di rifiuti abbandonati

Nei giorni scorsi i militari del Nipaaf del Gruppo Carabinieri-Forestale di Pescara sono stati impegnati in un’operazione di contrasto agli illeciti ambientali lungo il percorso ciclo-pedonale denominato “Fluvia”. Il viale, che costeggia l’argine del Fiume Pescara attrezzato con panchine, lampioni e transenne in legno, è purtroppo oggetto di ripetuti atti di vandalismo e di continui abbandoni di rifiuti.

Durante l’attività di prevenzione i militari hanno effettuato il sequestro, nei confronti di ignoti, di circa dieci metri cubi di rifiuti non pericolosi costituiti da infissi in legno e vetro, mobili, imballaggi in plastica e documentazione cartacea, abbandonati proprio sulla pista ciclo-pedonale, creando disagio ai cittadini fruitori del parco fluviale.

La Procura della Repubblica ha aperto immediatamente un fascicolo per il reato di abbandono di rifiuti e convalidato il sequestro operato d’iniziativa dai Carabinieri. I militari, oltre ad intensificare il pattugliamento della pista ciclabile al fine di prevenire ulteriori atti di inciviltà, analizzeranno la documentazione cartacea rinvenuta in prossimità dell’abbandono al fine di identificare l’autore del reato.