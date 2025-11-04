Mauro Menzietti riconfermato alla guida degli audioprotesisti italiani

Ãˆ al suo terzo mandato alla guida degli audioprotesisti italiani: Mauro Menzietti Ã¨ stato confermato presidente dellâ€™ANA, lâ€™Associazione Nazionale Audioprotesisti. La rielezione Ã¨ arrivata a Rimini, nella giornata conclusiva del XIX Congresso FIA (Federazione Italiana Audioprotesisti).

Per Menzietti, che opera da anni nel settore, si tratta di un risultato costruito nel tempo con impegno e dedizione. Non a caso, questo successo arriva a coronamento di una rivoluzione nella cultura della prevenzione dei disturbi uditivi. Menzietti infatti Ã¨ tra i principali protagonisti del settore audioprotesico: oltre alla carica di presidente ANA, Ã¨ membro del Board della AEA, European Association of Hearing Aid Professionals, direttore della rivista Lâ€™Audioprotesista, organo ufficiale di categoria e vicepresidente di Federsalute, la Federazione Nazionale del settore SanitÃ di Confcommercio.

Con Udito Italia Onlus Ã¨ membro italiano del direttivo del World Hearing Forum in seno allâ€™Organizzazione Mondiale della SanitÃ , presidente dellâ€™ordine Audioprotesisti Abruzzo, e membro della Confindustria SanitÃ Chieti-Pescara. Ha inoltre fondato Nonno Ascoltami!, lâ€™evento di sensibilizzazione sui disturbi uditivi che coinvolge tutti i professionisti del settore. Insieme a Menzietti, riconfermati anche Corrado Canovi, storico segretario dellâ€™associazione, ora presidente ANAP e Antonio Lauriola, membro del direttivo ANAP.

Â«Considero la mia rielezione un nuovo punto di partenza per tutto il comparto audioprotesico - sono le parole del presidente - una nuova straordinaria occasione di crescita, in un contesto in continua evoluzione tecnologica. Ãˆ fondamentale promuovere la consapevolezza uditiva e accompagnare i cittadini lungo un percorso di cura chiaro e multidisciplinare, in cui la tecnologia, il medico e lâ€™audioprotesista lavorano insieme per offrire soluzioni sempre piÃ¹ personalizzate e innovativeÂ».

In Italia oltre 7 milioni di persone - pari al 12,4% della popolazione - convivono con una perdita uditiva: Ã¨ la percentuale piÃ¹ alta tra i principali Paesi europei. Tuttavia, cresce la consapevolezza sullâ€™importanza della tecnologia: oggi il 40% di chi ha riscontrato un calo dellâ€™udito utilizza un apparecchio acustico; un dato in aumento che avvicina lâ€™Italia ai livelli di adozione di altri paesi come Francia e Germania. Inoltre, il 96% degli utilizzatori di apparecchi acustici sono convinti di aver migliorato la loro qualitÃ della vita e il 67% si pente di non essere intervenuto prima.

Â«Questa nomina Ã¨ un grande onore per me e per la mia famiglia, che da 65 anni porta avanti con passione e qualitÃ una visione imprenditoriale etica e sociale, vicina al territorio in Abruzzo, Basilicata, Molise, Puglia, Lazio e Umbria. Ringrazio di cuore mio padre, il fondatore Serafino Menzietti, lâ€™ANA e lâ€™ANAP che mi hanno sostenuto e tutta la mia squadra di oltre 100 collaboratori, persone speciali che ogni giorno, come me, credono sia possibile migliorare il mondo, partendo dal nostro piccolo pezzetto di quotidianoÂ».

I dati EuroTrak 2025 testimoniano inoltre come chi indossa un dispositivo acustico riporta livelli molto elevati di soddisfazione: quasi otto su dieci riferiscono relazioni piÃ¹ armoniose e una comunicazione piÃ¹ fluida nella sfera familiare e sociale. Inoltre, il 77% di loro percepisce maggiore serenitÃ mentale e lâ€™80% si sente piÃ¹ sicuro alla guida. Lâ€™uso quotidiano Ã¨ elevato: gli apparecchi vengono indossati in media per oltre 8 ore al giorno (Ricerca EuroTrak Italia 2025).