Prevenzione prostatica al centro medico Plurimed, gratuita per i soci della Bcc Abruzzese

Dal lunedÃ¬ al venerdÃ¬ tutti i soci dellâ€™Abruzzese Salute, Mutua della BCC Abruzzese, possono prenotarsi per aderire alla campagna di prevenzione presso il Centro Plurimed di Spoltore.

I medici che operano per lo screening sono lâ€™urologo Dott. Giovacchino Giuseppe e il prof. Nicolantonio Dâ€™Orazio dellâ€™UnitÃ di Nutrizione Umana e Clinica universitÃ di Chieti.

Il dott. Di Giovacchino Ã¨ uno stimato professionista che durante la sua lunga carriera si Ã¨ sempre occupato di prevenzione e con questo progetto intende coprire un gran numero di persone. In Italia lâ€™aumento dellâ€™etÃ media della popolazione maschile, unitamente allâ€™incremento dei casi con patologia prostatica clinicamente evidente, comporta la necessitÃ di un approccio preventivo, per limitarne lâ€™impatto.

La patologia prostatica, una volta sviluppata, Ã¨ difficilmente gestibile dal clinico, con una forte eterogeneitÃ di comportamento. Le recenti linee guida EAU e AUA consigliano una terapia precoce versus una terapia a fase clinica avanzata con le seguenti finalitÃ :

- migliorare la sintomatologia attuale del paziente

- migliorare la qualitÃ di vita attuale del paziente

- prevenire la progressione della malattia

- prevenire lâ€™incidenza di complicanze- migliorare la qualitÃ di vita a lungo termine

Il prof. Dâ€™Orazio si interessa di cibo e nutrizione, Un corpo sano combatte le malattie e nutrirsi bene Ã¨ importante per una vita in salute. La conoscenza del cibo e di che cosa offre la natura, in particolar modo nel proprio territorio, fa sÃ¬ che ci si possa nutrire facendo una prevenzione di fatto.

Per maggiori informazioni si puÃ² vistare il sito www.abruzzesesalute.it o contattare il n. 0854474407 dal lunedÃ¬ al venerdÃ¬ dalle ore 9.30 alle ore 12.300

Possono partecipare al progetto tutti i soci dellâ€™Abruzzese Salute nati tra il 01/01/1955 e il 31/1/10/1985.

Il centro Plurimed Ã¨ in Spoltore presso il Centro Arcobaleno in via Europa 128 tel. 085498931 cell3393531360