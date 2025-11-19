Pergamene di Valore Civico: lâ€™Abruzzo riconosce tre esempi di coraggio, umanitÃ  e senso del dovere

Nella Sala Dâ€™Ascanio del Consiglio regionale a Pescara, lâ€™Osservatorio regionale della LegalitÃ ha consegnato le Pergamene di Valore Civico a tre uomini che, in circostanze diverse ma con la stessa forza interiore, hanno saputo compiere gesti che onorano lâ€™Abruzzo e il servizio alla comunitÃ .



Il Vice Brigadiere dei Carabinieri Giuseppe Pio Totaro si Ã¨ distinto per un intervento particolarmente delicato, durante il quale, dalla Centrale Operativa di Vasto, ha coordinato con luciditÃ e prontezza unâ€™azione che ha permesso di proteggere unâ€™anziana vittima di tentata truffa e di assicurare i responsabili alla giustizia. Un gesto che racconta la sua capacitÃ di tutelare i piÃ¹ fragili con competenza e determinazione.



Lâ€™Assistente Capo Coordinatore Alfonso Gargano, in servizio alla Polfer dellâ€™Aquila, ha mostrato coraggio e umanitÃ intervenendo con tempestivitÃ per salvare la vita di una bambina in difficoltÃ . Un atto che rivela non solo professionalitÃ , ma una profonda dedizione verso il prossimo, tipica di chi vive il servizio come una missione.



Il Dott. Antonio Di Renzo, cardiologo, ha dato prova della sua straordinaria preparazione e del suo senso del dovere durante unâ€™emergenza a bordo di un treno, quando un suo intervento immediato ha contribuito a salvare una vita in pericolo. Un esempio di competenza e umanitÃ che onora la professione medica e la nostra regione.



Tre storie diverse che convergono in un messaggio unico: lâ€™Abruzzo cresce grazie a chi sceglie di esserci, senza clamore, ma con coraggio, responsabilitÃ e cuore. La loro testimonianza rappresenta un riferimento autentico per la comunitÃ e un invito a credere nella legalitÃ praticata, vissuta e incarnata.



Alla cerimonia ha preso parte anche il Tenente Colonnello Mario Giacona, comandante della Compagnia di Vasto dei Carabinieri, a conferma del saldo legame tra istituzioni e territorio. Un ringraziamento Ã¨ stato rivolto al consigliere regionale Massimo Verrecchia per la collaborazione con lâ€™Osservatorio.



Â«Questi riconoscimenti â€“ ha concluso il presidente dellâ€™Osservatorio, Francesco Prospero â€“ non celebrano un singolo gesto, ma un modo di essere. Totaro, Gargano e Di Renzo ci ricordano che la legalitÃ si costruisce ogni giorno, spesso lontano dai riflettori, attraverso scelte coraggiose, responsabilitÃ silenziose e gesti di autentica umanitÃ . Il loro esempio Ã¨ un patrimonio per tutta la nostra regione. Continueremo a valorizzare storie come le loro, perchÃ© ogni volta che riconosciamo il merito, rafforziamo la comunitÃ e diamo forza allâ€™Abruzzo migliore.Â»