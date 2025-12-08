A14, chiuso per una notte il tratto Pescara sud-Ortona in entrambe le direzioni

Sull'autostrada A14, per consentire attivitÃ di ispezione della galleria "Lazzaretto", dalle 22 di giovedÃ¬ 11 alle 6 di venerdÃ¬ 12 dicembre, sarÃ chiuso il tratto compreso tra Pescara sud Francavilla e Ortona, in entrambe le direzioni, verso Bari e in direzione di Ancona/Bologna. Di conseguenza, non saranno accessibili le aree di servizio "Alento ovest" e "Alento est", situate nel suddetto tratto, rispettivamente verso Bari e in direzione di Ancona/Bologna; si precisa che, nella fascia oraria 20-5, verrÃ istituito il divieto di sosta all'interno delle due aree di servizio.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari: verso Bari, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Pescara sud Francavilla, seguire per SS16 verso Foggia e rientrare sulla A14 alla stazione di Ortona; verso Ancona/Bologna, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Ortona, seguire per SS16 verso Pescara e rientrare sulla A14 alla stazione di Pescara sud Francavilla.