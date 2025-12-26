Capodanno a Pescara concerti il 31 dicembre e il 1° gennaio, più eventi in città

A Pescara la festa non si ferma alla notte di San Silvestro: il 31 dicembre è in programma il live gratuito di Gianna Nannini all’Area di Risulta, con apertura affidata al gruppo locale Scena Muta.

Il 1° gennaio il calendario continua con il concerto gratuito di Irama, sempre all’Area di Risulta, per inaugurare il nuovo anno in musica.

Nel periodo di fine anno, il cartellone cittadino include anche altri appuntamenti live e attività per residenti e turisti, come eventi all’Auditorium Flaiano e iniziative natalizie diffuse in centro fino al 6 gennaio.