All’abruzzese Annarita Di Paolo il primo posto al Premio Letterario Nazionale “Sulle Ali della Libertà” 2025 in Puglia

Nella suggestiva cornice del Castello Normanno-Svevo di Sannicandro di Bari, Annarita Di Paolo si è classificata al Primo Posto con la lirica “Arpocrate” nell’ambito della sezione Senior del prestigioso Premio Letterario Nazionale “Sulle ali della libertà”, giunto alla V edizione e la cui cerimonia si è tenuta lo scorso 19 dicembre .

Il Premio, istituito per ricordare la figura di Alessandro Fariello, il cosiddetto" il poeta guerriero" affetto da SMA e venuto a mancare in giovane età, è organizzato dall’Associazione “Angeli senza Frontiere” presieduta dal Prof. Vito Plantamura.

Poetessa, scrittrice, docente di filosofia e storia originaria di Fallo (Ch), Annarita Di Paolo è già nota per la pubblicazione “La parola e il silenzio. L’equilibrio degli opposti” (Costa Edizioni) e per i numerosi e prestigiosi riconoscimenti artistici ottenuti in ambito nazionale e internazionale. Nel 2024 ha ricevuto il Premio “Ossi di Seppia” ad Arma di Taggia in Liguria come “Miglior Scrittrice d’Abruzzo” e nel 2025 si è classificata al primo posto Premio Letterario ‘R. Pellicciotta’ di Perano e al primo posto del Premio Letterario Nazionale “Gabriele d’Annunzio” di Città Sant’Angelo.

La critica ha apprezzato in questi anni la poetica, l’eleganza stilistica, l’accurata scelta linguistica e la profondità spirituale delle tematiche espresse dalla Di Paolo nei suoi componimenti.

La Giuria, presieduta dal Prof. Mario Sicolo, si è espressa unanimemente sull’opera vincitrice distintasi tra oltre duecentocinquanta componimenti pervenuti dall’intera Penisola e dall’Estero, segno delle notevoli qualità artistiche e letterarie della Di Paolo.

«Sono molto emozionata nel ricevere questo prestigioso riconoscimento artistico – ha affermato Annarita Di Paolo esprimendo la sua gratitudine alla giuria - La poesia “Arpocrate” è nata da una profonda riflessione sul silenzio, su ciò che si custodisce intimamente e che continua a esistere dentro di noi. Attraverso la poesia esprimo le mie emozioni, trasformando in versi fragilità, memorie e sogni. Aver vinto con una poesia dedicata al dio egiziano del silenzio, dopo aver pubblicato il libro sulla medesima tematica, è una meravigliosa coincidenza: è come se il destino avesse voluto intrecciare ancora una volta la mia vita con il mistero di questa divinità e di questa dimensione».

Unitamente al premio è stato consegnato alla poetessa un meraviglioso quadro intitolato “La luce del silenzio”, realizzato dall’artista Andrea Filippetti a testimonianza del valore culturale e umano del concorso. «L'idea nasce da una promessa che ho fatto ad Alessandro: quella di portare la sua voce e la sua sensibilità oltre i limiti della vita – afferma il prof. Plantamura, organizzatore dell'evento – e allarga i suoi confini sempre più, anno dopo anno, avendo ormai assunto un respiro internazionale. Anche se io sono il principale motore del concorso – continua il Presidente – esso è possibile grazie alla sinergia e alla disponibilità di tutti i soci, all'ospitalità del Comune di Sannicandro di Bari, all'impegno dei membri della giuria, ai doni degli artisti Andrea Filippetti e Eliana Bordinone. Ringrazio le diverse amministrazioni comunali per il patrocinio, Il Presidente del Consiglio Regionale, il Presidente della Giunta Regionale, l’ANCI Puglia, la Banca Popolare Pugliese di Bitonto e i media partners quali La Gazzetta del Mezzogiorno e Da Bitonto».

La conduzione dell’evento è stata affidata alla prof.ssa Francesca Morelli che ha allietato il pubblico insieme alle note morriconiane del trio pianoforte-oboe-voce di Vincenzo Lisena, Ignazio D'Alto e Beatrice Mastropasqua.

Durante la serata hanno preso la parola alcuni componenti della giuria, tra cui Francesca Misasi, già vincitrice della quarta edizione, che ha ricordato le riflessioni di Alessandro Fariello. Presenti anche i genitori del giovane poeta, esempio di forza e dignità nel custodirne la memoria.

Il secondo posto è stato conferito alla poesia "Grani di silenzio”, di Caterina Landro di Riace. Il terzo posto è andato alla poesia “Dove finisce il rumore”, di Denisa Annamaria Luchian di Foggia. Per la Sezione Junior, la preferenza è stata accordata alla poesia “L’alba del domani” di Hillary Lonigro di Molfetta (Ba). La menzione speciale del “Presidente dell’Associazione Angeli senza Frontiere, Ing. Vito Plantamura”, è stata assegnata alla poesia “Natale” di Matteo Paolo Garavaldi di Parma.

L’Associazione “Angeli senza Frontiere” si sta già organizzando per la VI edizione del Premio nel 2026. «Il 19 gennaio annunceremo i temi per la nuova edizione, mentre la serata conclusiva avrà luogo il 18 dicembre, sempre a Sannicandro di Bari», annuncia l'instancabile Presidente.