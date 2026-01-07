Masci riceve la visita del nuovo Prefetto Luigi Carnevale

“Questa mattina ho avuto il piacere di conoscere il nuovo Prefetto di Pescara, Luigi Carnevale. È stato un incontro - in Comune - cordiale e proficuo. Ho avuto modo di segnalare alcune situazioni che il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica monitora costantemente, anche su mia indicazione. Sono certo che l’elevata esperienza del Prefetto Carnevale rappresenterà un valore aggiunto importante per Pescara e per la sua provincia, contribuendo a rafforzare ulteriormente il lavoro già in atto di tutte le forze dell’ordine, e ad aumentare il livello di sicurezza anche a livello di percezione da parte dai cittadini. L’ho inoltre invitato a conoscere e vivere appieno le bellezze della nostra città”. Così il sindaco di Pescara Carlo Masci.

“Colgo l’occasione per rivolgere al Prefetto un sincero e sentito in bocca al lupo per questa nuova esperienza e per congratularmi con lui per il prestigioso incarico. Da parte mia e di tutta l’Amministrazione comunale, esprimo piena fiducia nel suo operato e, come sempre, garantisco la massima disponibilità a collaborare attivamente per il bene di Pescara e dei pescaresi, attraverso un dialogo costante con il Prefetto e con il Comitato per l'ordine pubblico che presiede: continuerò, come ho fatto fino ad oggi, a segnalare tutte quelle situazioni che generano preoccupazione tra i cittadini, specie nelle cosiddette aree sensibili della città”.