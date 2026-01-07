Morte Matteo Leone: il cordoglio di Simona Marinelli, dirigente scolastica dell’IC Pescara 9

“L’Istituto Comprensivo Pescara 9 esprime il proprio profondo cordoglio e la più sincera vicinanza alla famiglia del giovane Matteo Leone, tragicamente scomparso all’estero. La notizia della prematura morte di Matteo, figlio del Maresciallo Graziano Leone, Comandante della Stazione dei Carabinieri di Pescara Colli, ha profondamente colpito la nostra comunità scolastica e l’intera città di Pescara”. Così in una nota la dirigente scolastica Simona Marinelli.

“In questo momento di grande dolore, rivolgiamo un sentimento di solidarietà e affetto alla famiglia, agli amici e a quanti hanno avuto modo di conoscerlo. Il pensiero di tutta la comunità dell’Istituto Comprensivo Pescara 9 va ai suoi cari, ai quali giungano parole di conforto e vicinanza. La scuola, nella sua funzione educativa e umana, si stringe attorno ai valori della solidarietà e del rispetto, condividendo il cordoglio con coloro che oggi vivono questa perdita così improvvisa e dolorosa”, conclude.