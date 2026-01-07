Rifiuti, riprendono gli incontri con i cittadini sulla raccolta porta a porta

Riprenderanno venerdÃ¬ 9 gennaio gli incontri con i cittadini promossi da Ambiente Spa, con la partecipazione del Comune, per illustrare il sistema di raccolta dei rifiuti porta a porta che alla fine del mese sarÃ esteso anche allâ€™ultima porzione del centro cittadino. I primi incontri si sono svolti nel mese di novembre, nella sala consiliare del Comune, dove riprenderanno venerdÃ¬, dalle ore 18:30 alle ore 20. Lo annunciano lâ€™assessore comunale Cristian Orta e il presidente di Ambiente spa Riccardo Chiavaroli invitando tutti gli interessati ad esserci.

Il calendario degli incontri, suddivisi in base alle strade e ai numeri civici, Ã¨ stato inviato a tutti gli interessati: dopo quello di venerdÃ¬ ne sono in programma altri due, il 14 gennaio e il 21 gennaio. Lâ€™obiettivo dellâ€™Amministrazione e di Ambiente, spiegano Orta e Chiavaroli, Ã¨ di migliorare la qualitÃ e le percentuali di raccolta differenziata in cittÃ .

In vista di questa novitÃ , Ã¨ possibile, per le utenze domestiche e per quelle non domestiche che non si trovano a piano terra, ritirare le attrezzature da oggi fino al 28 febbraio (dal martedÃ¬ alla domenica), dalle ore 13 alle 19, in via Nicola Fabrizi 224, nel punto di distribuzione di Ambiente (bisogna esibire la tessera sanitaria, o avere una delega dellâ€™intestatario Tari).