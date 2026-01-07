Furti su auto con vetri infranti: 18enne arrestato

Un 18enne straniero, nella scorsa notte, Ã¨ stato sorpreso dagli agenti della Polizia nella zona centrale della cittÃ e arrestato per furto pluriaggravato su svariate auto in sosta. Durante uno specifico servizio di controllo del territorio mirato proprio al contrasto di questa tipologia di reati, disposto dal questore di Pescara, Carlo Solimene, gli agenti sono intervenuti sul lungomare dove, immediatamente prima, un automobilista aveva notato delle auto con in finestrini infranti. Lâ€™attenzione degli agenti delle volanti, giunti immediatamente sul posto, Ã¨ stata attirata da un giovane che, alla vista delle pattuglie, tentava di nascondersi tra le auto parcheggiate.

Secondo quanto ricostruito, questâ€™ultimo con un gesto repentino, utilizzando un cacciavite, avrebbe danneggiato il deflettore di piÃ¹ vetture per poi rovistare nellâ€™abitacolo e portare via il denaro custodito allâ€™interno del veicolo. Il tempestivo intervento dei poliziotti ha permesso di fermare e identificare il giovane che, per rendersi irriconoscibile, calzava un passamontagna. A seguito degli accertamenti, nelle sue tasche sono stati rinvenuti oltre 120 euro, in banconote e monete. Insieme al denaro gli agenti hanno poi trovato e sequestrato anche lâ€™oggetto verosimilmente utilizzato per infrangere il vetro: un cacciavite. Sono stati rinvenuti anche una torcia e un coltellino. Il 18enne, condotto in questura, dopo le formalitÃ di rito Ã¨ stato tratto in arresto e, nellâ€™odierno pomeriggio, verrÃ condotto presso un Cpr per il rimpatrio.