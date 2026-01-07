Tua, Alessandrini e Taglieri: "Sostegno pieno allo sciopero dei lavoratori"

Il Movimento 5 Stelle Abruzzo, attraverso i consiglieri regionali Erika Alessandrini e Francesco Taglieri, esprime pieno e convinto sostegno allo sciopero dei lavoratori della TUA S.p.A., proclamato per l’8 gennaio dalle organizzazioni sindacali.

"La mobilitazione nasce da criticità strutturali ormai evidenti, che non possono più essere archiviate come episodi isolati o rivendicazioni di categoria – dichiarano Alessandrini e Taglieri – Al contrario, lo sciopero mette in luce una crisi profonda del modello di gestione del trasporto pubblico regionale, frutto di scelte politiche che negli ultimi anni hanno progressivamente indebolito il ruolo pubblico di TUA. Quella dei lavoratori non è una protesta strumentale, ma una presa di responsabilità perché oggi TUA è schiacciata tra esternalizzazioni crescenti, sub-affidamenti, mancanza di una visione industriale e decisioni assunte senza un reale confronto con chi garantisce ogni giorno il servizio”.

Per i consiglieri M5S, "le organizzazioni sindacali denunciano una serie di problemi concreti e documentati: assenza di trasparenza nelle scelte gestionali, riduzione e riorganizzazione dei servizi senza un piano complessivo, penalizzazione delle aree interne, criticità sulla sicurezza, difficoltà della divisione ferroviaria e un clima di crescente incertezza per i lavoratori. Tutto questo mentre agli utenti viene chiesto di accettare un servizio sempre più frammentato e meno affidabile.

"È evidente che la Regione non sta esercitando fino in fondo il proprio ruolo di indirizzo e controllo su una società partecipata strategica - affermano Taglieri e Alessandrini - "TUA non può essere trattata come un problema da scaricare sul mercato, né come una semplice voce di costo da comprimere. È uno strumento pubblico essenziale per garantire mobilità, equità territoriale e diritti".

"A rendere ancora più evidente la profonda gravità della questione è il fatto che anche all’interno della stessa maggioranza regionale emergano perplessità e richieste di chiarimento sulle politiche di esternalizzazione e sulla tenuta complessiva del sistema del trasporto pubblico locale. Un segnale politico che conferma come la gestione attuale stia generando più problemi che soluzioni. Quando persino chi sostiene la Giunta avverte la necessità di aprire una discussione urgente – sottolineano Alessandrini e Taglieri – significa che la linea seguita finora non è sostenibile. Continuare su questa strada vuol dire indebolire definitivamente una delle principali società pubbliche della Regione e compromettere il diritto alla mobilità di migliaia di cittadini”.

Il Movimento 5 Stelle annuncia un’iniziativa istituzionale a supporto dei lavoratori: “Dopo aver già svolto un approfondito lavoro di accesso agli atti, presenteremo atti ispettivi e una richiesta di audizione urgente in Consiglio regionale dei sindacati e dei vertici aziendali – concludono i consiglieri – per fare piena luce sulle scelte compiute, su sub-affidamenti e esternalizzazioni potenzialmente improprie e avviare un confronto serio su una strategia industriale pubblica per TUA. Il M5S sarà al fianco dei lavoratori e degli utenti perché il trasporto pubblico non è una concessione, ma un diritto che la Regione ha il dovere di garantire”.