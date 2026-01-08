Ferrovia Pescara-Foggia, modifiche degli orari per effettuare il potenziamento infrastrutturale e tecnologico

Dal 14 al 23 gennaio Ã¨ prevista la terza fase degli interventi di manutenzione e potenziamento infrastrutturale e tecnologico, sulla linea Pescara-Foggia, fra San Vito (CH) e San Severo (FG), che determineranno un miglioramento della regolaritÃ della circolazione e della qualitÃ del servizio per i passeggeri. A seguito di questi lavori, da giovedÃ¬ 15 gennaio i treni Frecciarossa, gli Intercity e quelli del Regionale di Trenitalia subiranno alcune modifiche alla circolazione,â€¯deviazioni di percorso, limitazioni e cancellazioni.

TRENI FRECCIAROSSA

I treni della relazione Torino/Milano/Venezia - Bari/Lecce/Taranto saranno oggetto di limitazioni di percorso nelle stazioni di Ancona e Pescara, con soppressione della tratta da Ancona/Pescara a Bari/Lecce/Taranto, o soppressioni integrali. In particolare: i treni Frecciarossa 8809, 8813, 8815, 8829, 9809, 8804, 8814, 8818, 8828, 9806 saranno cancellati per lâ€™intera tratta, i treni Frecciarossa 8810, 9806, 8820, 8824, 9808, 8830 avranno origine da Pescara, mentre il treno Frecciarossa 8816 e 8828 avrÃ origine da Ancona. I treni Frecciarossa 8803, 9805, 8807, 8811, 9809, 8819 saranno limitati a Pescara, mentre il treno Frecciarossa 8801 e 8815 sarÃ limitato ad Ancona. Alcuni treni sono coinvolti anche il giorno 24 gennaio.

TRENI IC

Dal 15 al 23 gennaio alcuni treni Intercity delle relazioni Bolzano/Milano/Bologna- Bari/Lecce subiranno cancellazioni parziali fra Pescara e San Severo o tra Pescara e Bari/Lecce e subiranno modifiche di orario. Il treno IC 611 Ã¨ coinvolto anche il 14 gennaio.

Attivati servizi sostitutivi con bus nelle tratte Pescara-Severo e Pescara-Foggia.

I treni Intercity Notte della relazione Milano/Torino Porta Nuova - Lecce, nelle notti dal 14/15 al 22/23 gennaio dal 15 al 23 gennaio, subiranno modifiche di percorso con cancellazioni delle fermate intermedie nel percorso programmato tra Bologna Centrale e Foggia, con modifiche di orario, e/o cancellazioni dellâ€™intera tratta. Per alcuni treni sono previste corse bus.

TRENI DEL REGIONALE

Dal 15 al 23 gennaio i treni del Regionale circolanti sulla tratta Pescara / Vasto S. Salvo / Termoli subiscono limitazioni di percorso con cancellazione sulla tratta S. Vito Lanciano - Termoli. Sono previsti collegamenti con bus tra S. Vito Lanciano e Termoli e viceversa.

I treni R19774 del 18 gennaio e il treno R 19784 del 23 gennaio sono sostituiti con bus da Termoli a Pescara.

I posti disponibili sui bus, che aumenteranno i loro tempi di percorrenza in relazione anche al traffico stradale, possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto, si consiglia pertanto di valutare la ripianificazione del proprio viaggio. I canali di acquisto sono aggiornati.

Maggiori informazioni sono disponibili su www.trenitalia.comâ€¯(sezione InfomobilitÃ , alla pagina Lavori e Modifiche al servizio) e tramite Smart Caring suâ€¯App di Trenitalia, presso il personale di assistenza clienti o le biglietterie. Indicazioni ad hoc saranno inoltre posizionate nelle stazioni di interscambio.