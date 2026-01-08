Trasporto pubblico, Ali Abruzzo: "Per le aree interne sia gratuito"

"Auspichiamo che la mobilitazione sindacale, oltre a essere l'occasione di sottolineare e discutere delle esigenze e delle rivendicazioni dei lavoratori, sia anche l'opportunitÃ per una riflessione sul trasporto pubblico nella nostra regione". E' quanto dichiara Angelo Radica (foto), presidente di Ali Abruzzo, nel giorno dello sciopero del trasporto pubblico locale.

Radica dichiara che "in molti casi le preoccupazioni e le richieste dei lavoratori sono anche quelle dei sindaci, e vale soprattutto per quello che riguarda i piccoli centri in special modo delle aree interne, dove il trasporto pubblico piÃ¹ che un servizio Ã¨ spesso un baluardo irrinunciabile che assicura connessioni vitali e garantisce diritti. Per noi nelle aree interne dovrebbe essere gratuito, e condividiamo perciÃ² l'allarme, e innalziamo la guardia, sulla questione all'attenzione anche istituzionale della privatizzazione e della esternalizzazione delle corse. Riteniamo che per quei territori sia necessario un approccio esattamente opposto, che preveda l'istituzione di un ventaglio di interventi, politiche stabili e strutturali utili a favorire la coesione territoriale mantenendo i servizi. In questa ottica, il trasporto pubblico gratuito per una porzione ampia d'Abruzzo Ã¨ un possibile, utile contributo".