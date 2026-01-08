Orti d'oro dell'Associazione "Domenico Allegrino", nuove richieste entro il 26 gennaio

C'Ã¨ tempo fino al 26 gennaio per presentare domanda di assegnazione degli "Orti d'Oro", dell'Associazione "Domenico Allegrino" Odv, che da vent'anni offre agli over 65 la possibilitÃ di coltivare gratuitamente un terreno, favorendo benessere, socialitÃ e inclusione attiva. Le domande potranno essere inviate via mail (info@domenicoallegrino.it, per contatti 349 306 7585) o presentate nella sede dell'organizzazione di volontariato, in via Alento 101 (orario 9-12.30) a Pescara. Una prima assegnazione degli orti Ã¨ stata fatta nello scorso mese di novembre in occasione dei 20 anni dell'iniziativa. Gli altri campi saranno consegnati alla fine di gennaio.

Il progetto consente agli assegnatari di coltivare il campo per un anno, a titolo gratuito, e raccogliere ortaggi e verdure destinati al consumo personale. I terreni si trovano in via Fosso Cavone e in via Lagonegro e sono contraddistinti da nomi simbolici che richiamano valori fondanti come solidarietÃ , pace, fratellanza e amicizia, elementi che caratterizzano l'intero percorso.

"Vogliamo intercettare il bisogno di molte persone anziane di tornare a coltivare la terra e vivere il tempo in modo attivo â€“ spiega Antonella Allegrino, fondatrice dell'associazione â€“ Sono over 65 spinti dal desiderio di trascorrere le giornate a contatto con la natura, seguendo una passione e creando relazioni. L'iniziativa Ã¨ aperta anche a chi non ha mai coltivato un orto. Il progetto, infatti, consente anche la condivisione delle competenze con i partecipanti piÃ¹ esperti, disponibili a offrire supporto e consigli sulla semina, la cura delle piante e la raccolta dei prodotti. L'iniziativa, nel corso degli anni, si Ã¨ consolidata come strumento di socializzazione, longevitÃ attiva e benessere, unendo attenzione verso l'ambiente, valorizzazione del tempo libero e contrasto alla solitudine".

Il progetto

Il progetto degli Orti d'Oro Ã¨ nato nel 2005 e la prima assegnazione Ã¨ avvenuta nel 2006 nel quartiere Fontanelle, una delle zone sensibili di Pescara. In via Fosso Cavone, tra la Tiburtina e Fontanelle, Ã¨ stato messo a disposizione un terreno privato di 5.000 metri quadrati, suddiviso in campi concessi gratuitamente per un anno agli assegnatari. Successivamente si sono aggiunti anche i terreni di via Lagonegro, nel quartiere San Donato, che si estendono per 1.500 metri quadrati.

Gli orti

Ogni orto ha una superficie di 75 metri quadrati, Ã¨ dotato di impianto di irrigazione ed Ã¨ identificato con il nome di un valore. L'assegnazione ha durata annuale ed Ã¨ rinnovabile. L'etÃ degli ortolani varia dai 65 agli 85 anni.

La mission

Ancora oggi gli Orti d'Oro dell'associazione Allegrino continuano a distinguersi per l'unicitÃ del progetto e per la capacitÃ di rispondere al bisogno di socialitÃ e di sostegno, anche economico, delle persone della terza e quarta etÃ .