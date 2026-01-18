La professoressa Ester Vitacolonna (Università 'd'Annunzio') componente del Comitato Nazionale per la Sicurezza Alimentare

La professoressa Ester Vitacolonna, Ordinario di Scienza dell'Alimentazione presso il Dipartimento di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento dell'Università degli Studi "Gabriele d'Annunzio" di Chieti-Pescara, è stata nominata membro del Comitato Nazionale per la Sicurezza Alimentare (CNSA) con Decreto del Ministro della Salute, Orazio Schillaci.

L'intero percorso formativo e di carriera della professoressa Vitacolonna - si legge in una nota dell'ateneo - è stato svolto presso la "d'Annunzio", dove ha contribuito a costruire un'eccellenza riconosciuta nel campo della scienza dell'alimentazione, della diabetologia e metabolismo e della nutrizione clinica.

La professoressa Vitacolonna, in particolare, è da sempre impegnata in attività di servizio presso prestigiose Società Scientifiche. Attualmente ricopre il ruolo di Coordinatore Nazionale del Gruppo di Studio "Diabete e Nutrizione" intersocietario AMD (Associazione Medici Diabetologi), ADI (Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica) e SID (Società Italiana di Diabetologia). La sua attività clinica e scientifica si concentra sulle malattie croniche non trasmissibili, con particolare riferimento agli studi sul Diabete e sull'Obesità, anche in gravidanza, sulla nutrigenetica e nutrigenomica.

L’attività di ricerca recente, condotta in stretta collaborazione con il gruppo del professor Liborio Stuppia e della professoressa Valentina Gatta, ha prodotto numerose pubblicazioni scientifiche su tematiche emergenti: “Varianti genetiche correlate alla nutrizione e al metabolismo glucidico”, “Ambiente, modifiche epigenetiche ed effetti sullo stato di salute e nutrizionale”, “Modifiche epigenetiche indotte dalla dieta in soggetti con diabete e obesità”, “Dieta e nutraceutici”, “Epigenetica e nutrigenomica in soggetti con e senza obesità e diabete”, “Salute metabolica materna ed effetti transgenerazionali”. Il Comitato Nazionale per la Sicurezza Alimentare è un organo tecnico-consultivo del Ministero della Salute composto da esperti scientifici, rappresentanti dei Ministeri (Salute, Agricoltura), della Conferenza Stato-Regioni, del CNEL e delle associazioni dei consumatori. Ha il compito di fornire consulenza scientifica su temi cruciali per la sicurezza alimentare in Italia: dai contaminanti agli OGM, dai prodotti dietetici alla prevenzione, dalle allergie alle intolleranze alimentari. Il CNSA è organizzato in due sezioni. La Sezione per la sicurezza alimentare (Sezione 1) è composta da 13 esperti nominati dal Ministro della Salute per la loro comprovata esperienza scientifica ed elevata professionalità. Ne fanno parte: Giorgio Calabrese, Antonino De Lorenzo (Vicepresidente), Francesco Di Cesare, Laura Di Renzo, Sara Farnetti, Antonio Gasbarrini (Presidente), Andrea Lenzi, Orlando Paciello, Gianfranco Peluso, Samir Giuseppe Sukkar, Salvatore Velotto, Ester Vitacolonna e Gian Vincenzo Zuccotti. Il Comitato rappresenta l'interfaccia nazionale dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) ed è chiamato a svolgere importanti attività di valutazione del rischio.