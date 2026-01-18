Abbateggio conferisce la cittadinanza onoraria al questore Solimene

“Fedele servitore dello Stato non solo della città di Pescara ma dell’intera Provincia di Pescara, con particolare attenzione per le aree interne interagendo costantemente con le piccole realtà come Abbateggio, garantendo anche in queste aree marginali della Provincia, la presenza dello Stato e svolgendo diligentemente, con capacità e sensibilità, l’incarico affidatogli a servizio della collettività, ricevendone consenso stima e riconoscenza”.

Con questa motivazione il sindaco Gabriele Luciano Di Pietrantonio e l’amministrazione di Abbateggio hanno conferito, nel corso di una cerimonia, che si è svolta ieri nella sede comunale, la cittadinanza onoraria al questore di Pescara Carlo Solimene. La proposta del conferimento della Cittadinanza Onoraria giunge dal Sindaco, che attestando apprezzamento e gratitudine per l’impegno dimostrato dal Questore ha inteso tributargli l’importante riconoscimento.

Una proposta accolta favorevolmente all’unanimità da tutto il Consiglio Comunale. Nel ringraziare il Sindaco, l’Amministrazione e la città tutta, il Questore ha colto l’occasione per precisare che il privilegio concesso è rivolto soprattutto agli uomini ed alle donne della Polizia di Stato che quotidianamente e con fermezza tutelano i più alti valori di legalità e di libertà.