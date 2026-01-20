Esercito e giovani in Abruzzo

Il Comando Militare Esercito “Abruzzo - Molise” ha organizzato, presso la sede del 9° Reggimento aAlpini dell’Aquila, un Open Day per offrire ai giovani aspiranti Volontari in Ferma Iniziale (VFI) l’opportunità di conoscere da vicino il mondo dell’Esercito Italiano.

Durante l’iniziativa, gli aspiranti VFI sono stati accolti dai militari e dopo la cerimonia dell’alzabandiera, hanno partecipato a una serie di momenti informativi, con un focus particolare dedicato all’impiego operativo, le capacità logistiche e le prospettive di carriera, con la possibilità di vedere mezzi ed equipaggiamenti dell’Esercito.

Durante la giornata nella Caserma “Pasquali – Campomizzi”, i partecipanti hanno avuto anche l’occasione di confrontarsi direttamente con le donne e uomini di tutte le categorie, Volontari, Sottufficiali e Ufficiali, che hanno condiviso le loro personali esperienze e illustrato le modalità di accesso alla carriera militare

L’Open Day si conferma un’occasione di orientamento che offre una panoramica completa sulle opportunità professionali, formative e lavorative che l’Esercito Italiano mette a disposizione dei giovani e permette di ricevere informazioni utili per affrontare tutte le fasi concorsuali.

Dal 12 gennaio è possibile presentare domanda per il 2° blocco 2026. La candidatura è aperta a tutti i cittadini di nazionalità italiana con un’età compresa tra i 18 e i 24 anni non compiuti.

Il termine ultimo per l’invio delle domande è fissato al 10 febbraio 2026.