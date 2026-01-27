Filovia 'La Verde', via libera al potenziamento del servizio serale e notturno

"Al via dalla prima settimana di febbraio al potenziamento, nel fine settimana, dei servizi serali e notturni della linea filoviaria V1 'La Verde', lungo la strada parco. L'ok è arrivato oggi dal Cda di Tua, dopo la richiesta di autorizzazione inoltrata alla Regione, condivisa con le amministrazioni comunali di Pescara e Montesilvano. Contestualmente ci sarà una rimodulazione della linea urbana 2/. La decisione di rendere stabile il servizio notturno nel weekend, d'inverno e d'estate, rappresenta una risposta concreta alle esigenze di mobilità dell'area metropolitana. Le corse attivate in occasione del Capodanno hanno registrato numeri molto alti, dimostrando che la domanda c'è". Così Maria Luigia Montopolino, Capogruppo della Lega al Comune di Pescara e Presidente della Commissione Mobilità e Sicurezza, e Andrea Salvati, consigliere comunale Lega e Presidente della Commissione Sviluppo e Gestione del Territorio, che esprimono quindi soddisfazione.

"Potenziare il collegamento nelle ore serali e notturne – sottolineano – è una scelta strategica verso una mobilità moderna, sostenibile e sicura. Parliamo di un'infrastruttura essenziale per Pescara e Montesilvano, capace di garantire continuità del servizio e standard europei. La rimodulazione della linea 2/ risponde invece a criteri di efficienza. Nel periodo invernale si evita la sovrapposizione con 'La Verde', mentre in estate la linea viene mantenuta per soddisfare la domanda turistico-balneare. I dati di esercizio – aggiungono Montopolino e Salvati – confermano il successo della filovia con circa 6mila passeggeri al giorno nei feriali e ricavi da traffico in crescita. Il servizio notturno è importante perché andrà ad intercettare un'ulteriore domanda oggi soddisfatta principalmente dal mezzo privato. Questa scelta – concludono – comporta vantaggi significativi in termini di sostenibilità ambientale, sicurezza stradale nelle fasce serali e notturne e qualità del servizio, favorendo un necessario cambio culturale nell'uso del trasporto pubblico".