A Pescara la prima edizione del Premio Adalgisa Battistelli

L'associazione Adalgisa Battistelli ETS debutta con il Premio Nazionale di Poesia inedita, la cui cerimonia di premiazione di questa prima edizione si terrÃ domenica 1Â° febbraio alle ore 16 nella Sala Consiliare del Comune. L'evento "Nel cuore del viaggio dove le poesie si incontrano", segna l'inizio di un percorso culturale volto a celebrare il talento poetico nazionale e a ricordare la figura della professoressa Adalgisa Battistelli attraverso la forza evocativa dei versi.

Il cuore di questa manifestazione inaugurale sarÃ l'annuncio dei vincitori del premio e la presentazione ufficiale della silloge poetica edita dalla Casa Editrice Drakon (Villa Raspa di Spoltore) di Nicolina Galassi che raccoglie le opere selezionate in questa prima e fortunata edizione. La pubblicazione rappresenta un omaggio al tema del "viaggio", inteso come esplorazione dell'anima e ritorno verso sÃ© stessi, ricalcando l'insegnamento intellettuale e umano della Professoressa Battistelli. Ogni componimento presente nel volume testimonia la volontÃ dell'Associazione di trasformare l'esperienza del concorso in un lascito duraturo di bellezza e conoscenza.

La direzione artistica del premio con relativa pubblicazione Ã¨ affidata a Melisa Di Federico, Presidente dell'Associazione Adalgisa Battistelli ETS. Melisa Di Federico, professionista impegnata nella promozione scientifica e artistica con una solida esperienza nel campo del sociale e dell'imprenditoria sostenibile, ha voluto dare una forte impronta valoriale a questo primo concorso, vedendo nella poesia uno strumento di trasformazione e benessere. Durante l'incontro, la curatrice illustrerÃ il processo creativo che ha portato alla nascita di questa silloge e l'importanza di aver istituito un premio che diventi punto di riferimento per la cultura contemporanea.

Il programma della serata prevede interventi di rilievo istituzionale e accademico, con il contributo di Carlo Odoardi dell'UniversitÃ di Firenze, Valeria Toppetti per il Comune di Pescara, Nicolina Galassi per Drakon Edizioni e Marco Recchia dell'UniversitÃ "G. d'Annunzio". A sottolineare l'emozione di questa cerimonia inaugurale sarÃ l'intervento musicale curato dalla Maestra Simona Capozucco. L'appuntamento si configura come un evento imperdibile per la cittadinanza, invitata a celebrare la nascita di un premio che guarda al futuro con passione e coraggio.