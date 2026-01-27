Refezione scolastica, il 2 febbraio via all'indagine di Customer Satisfaction

Dal 2 febbraio sarÃ possibile partecipare all'indagine di Customer Satisfaction del servizio di refezione scolastica del Comune di Pescara in riferimento all'anno scolastico 2025/2026. Si tratta della seconda finestra temporale di questo processo, che segue la prima fase, espletata nei mesi scorsi (dal 24 novembre al 18 dicembre 2025). Al processo di valutazione di qualitÃ del servizio potranno partecipare i genitori/tutori e i bambini che fruiscono del servizio stesso, utilizzando i moduli di Customer che si potranno compilare passando per la piattaforma E-civis (sarÃ inviata una mail a tutti gli interessati, dalla Project srl).
La platea coinvolta, dai genitori ai bambini passando per i docenti (che anche in questa seconda fase riceveranno appositi moduli), potrÃ fornire il proprio contributo entro il 2 aprile 2026, per consentire al Servizio di disporre di una valutazione globale della refezione scolastica che Ã¨ indispensabile per garantire a tutti i fruitori una alimentazione corretta e bilanciata dal punto di vista nutrizionale.