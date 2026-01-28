Partecipa a Pescara News

Si rinnova il ricordo del magistrato Emilio Alessandrini 

Redazione
Attualità
Si svolgerà nella mattinata di domani, giovedì 29 gennaio, in piazza Unione, la cerimonia in ricordo del magistrato Emilio Alessandrini. Appuntamento davanti al monumento alle Vittime del terrorismo alle ore 11, quando sarà deposta una corona di alloro. 

A seguire, alle ore 11:30, nell’Auditorium “Leonardo Petruzzi” ci sarà la proiezione del docufilm "Emilio vive", regia di Stefano Falco, prodotto dall'associazione Emilio Alessandrini. Subito dopo si terrà l’incontro con Piero Forno, già Procuratore della Repubblica di Milano facente funzioni.

