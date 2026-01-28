Al Museo Michetti di Francavilla al Mare la mostra di Grazia De Pedri

Il 5 febbraio alle 18, nella Biblioteca Antonio Russo nel Museo Michetti di Francavilla al Mare, verrÃ inaugurata la mostra di Grazia De Pedri (foto), nell'ambito della rassegna culturale InBiblioteca, curata dal critico d'arte e letterario Massimo Pasqualone, che presenterÃ la mostra. Inoltre i prof. Francesco Marchesani ed Alessandra Melideo ricorderanno i poeti dialettali Orlando D'Addario, Emanuele Talone, Attilio Mucci, Mario D'Arcangelo.

Grazia Depedri, cittadina italo-britannica di residenza londinese, dipinge prevalentemente visioni che vibrano di una potente energia sciamanica, una sorta di realismo magico pittorico, - sottolinea Pasqualone- che alchimizza le emozioni e le sensazioni dellâ€™universo interiore dellâ€™artista e le trasmuta in immagini che spesso evocano un mondo onirico.

Dal 2018 Depedri si dedica allâ€™esplorazione dellâ€™arte sciamanica del subconscio e di altre dimensioni, sperimentando successivamente anche sotto la guida del Life Coach Ankor Inclan, Spagna, allievo e collaboratore dellâ€™intellettuale ed artista Alejandro Jodorowsky. Una pittorica determinata da una sorta di risveglio dell'anima e dell' ispirazione creativa, in seguito ad un incontro di importanza fondamentale per l'artista.

Alcune opere di Depedri sono presenti in collezioni private in Italia, Londra, Barcellona e New York, nonchÃ© sulle copertine di pubblicazioni, ad esempio l'antologia poetica bilingue di Irdidestinazionearte "The Alchemy of Poetry" (Teaternum 2021) , e sui suoi due libri: l'antologia poetica "Frammenti di anima" (Aletti, 2021) e il romanzo "Io scelgo di vivere" (Amazon, II edizione 2025).

La collezione digitale include anche lavori piÃ¹ leggeri e decorativi, con uno stile piÃ¹ astratto, come la serie "Abstract Forest, 4 Seasons"; o figurativo pop-minimalistico, come alcuni dei ritratti, la serie "Limelights" e l'opera "Gaza", immagine ufficiale del "Premio Adriatico, un mare che unisce", edizione 2025 (Irdidestinazionearte). La mostra resterÃ aperta fino al 2 marzo.