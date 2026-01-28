Controllo in un mini market etnico: sequestrata carne di vitello, pollo e capra

Polizia locale di Pescara e Asl hanno effettuato oggi un controllo in un mini market etnico del centro che si Ã¨ concluso con un sequestro penale e uno amministrativo di merce, con la contestuale contestazione di una sanzione amministrativa. L'ispezione nell'attivitÃ , effettuata dall'UnitÃ Operativa Commercio della Polizia locale e dal servizio Igiene degli alimenti di origine animale della Asl, ha riguardato tutti gli articoli in vendita e un'attenzione particolare Ã¨ stata posta sugli alimenti di origine animale acquistabili nella piccola struttura situata nelle vicinanze di piazza Santa Caterina. All'esito dell'attivitÃ sono emerse gravissime carenze in merito allo stato di conservazione dei prodotti congelati per cui circa 90 chili di carne e pesce sono stati sottoposti a sequestro penale per violazione della normativa sulla conservazione.

Dell'avvenuto sequestro, eseguito dalla Asl, sarÃ data comunicazione alla Procura. Tra la carne, di diverso taglio, che Ã¨ stata sequestrata figurano zampe e musi di vitello bovino, oltre a busti, quarti e cosciotti di pollo, con trippa di bovino e carne di capra. Tra i prodotti ittici finiti sotto sequestro ci sono invece pesce imperatore e mazzancolle. Il tutto era conservato in promiscuitÃ , senza etichette e senza protezione. Inoltre sono state rinvenute confezioni che avevano perso l'effetto sottovuoto, indispensabile per la corretta conservazione degli alimenti. Sono stati inoltre sottoposti a sequestro amministrativo dalla Polizia locale circa 300 articoli, suddivisi in nove colli, di cui otto alimentari e uno non alimentare, per violazione della normativa sull'etichettatura: in questo caso scatta anche la sanzione amministrativa. Sono in corso ulteriori accertamenti da parte della Polizia locale che riguardano altri aspetti dell'attivitÃ controllata.