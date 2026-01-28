L'ufficio postale di via di Sotto riapre dopo l'esplosione [FOTO]

Era il 17 maggio dell’anno scorso quando in via di Sotto venivano avvertiti due forti boati. Due bombe, poco dopo le 22, hanno fatto saltare l’ufficio postale, fortunatamente senza causare feriti.
"Un atto delinquenziale in piena regola, che poteva avere effetti devastanti, commesso in un orario in cui c’è gente in giro e nel pieno del quartiere più popoloso di Pescara, i colli. Di questo nessuno si è interrogato", afferma il vice presidente del consiglio regionale Antonio Blasioli.
Domani, 29 gennaio, l’ufficio postale riaprirà "e tornerà una comodità per i residenti dei colli", aggiunge Blasioli. "Un in bocca al lupo a chi ci lavora. Un grazie soprattutto a chi ha pazientato tanto".