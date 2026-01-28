“La Scuola… vista da noi!”: al via la III edizione del concorso artistico-letterario “Ginevra Cappelli” a Spoltore

Si aprono ufficialmente i termini per la partecipazione alla III edizione del Concorso artistico-letterario “Ginevra Cappelli” per l'Anno Scolastico 2025/2026 a Spoltore. L’iniziativa è stata istituita con la finalità di onorare la memoria della studentessa di Santa Teresa di Spoltore, Ginevra, vinta da una malattia a soli 10 anni nel 2023, celebrandone la profonda curiosità intellettuale e l’impegno profuso nel percorso scolastico. Il progetto si pone l'obiettivo di consolidare un legame tra la memoria della comunità e le prospettive future delle giovani generazioni, incentivando il desiderio di apprendere. La partecipazione è riservata agli alunni della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado del Comune di Spoltore.

La tematica individuata dalla Commissione per la presente annualità è “La scuola vista… da NOI!”: tale traccia è stata definita per consentire agli studenti un momento di riflessione sul ruolo dell'Istituzione scolastica, dando loro la possibilità di raccontare come la vivono e come la vorrebbero. Gli alunni possono partecipare con elaborati individuali o di classe/sezione. In merito all'iniziativa, interviene l’Assessore all’Istruzione del Comune di Spoltore, Francesca Sborgia: «Il Concorso Ginevra Cappelli si conferma un pilastro fondamentale dell'offerta formativa del nostro territorio, capace di coniugare il valore del ricordo con la valorizzazione del talento giovanile. L'amministrazione comunale sostiene con convinzione questo percorso che mette al centro l'ascolto degli studenti che sono così coinvolti in una sana competizione. Ringrazio i Dirigenti scolastici ed i docenti, e tutti i nostri studenti che decideranno di mettersi in gioco».

Il regolamento dell'edizione corrente prevede una significativa evoluzione nelle procedure di valutazione per favorire la partecipazione democratica. La Commissione individuerà i primi cinque classificati per ogni tipologia; successivamente, i lavori saranno sottoposti al giudizio della popolazione del Comune di Spoltore. Saranno allestiti appositi seggi, in luoghi e date che verranno adeguatamente pubblicizzati, per consentire ai cittadini di esprimere una singola preferenza per categoria e decretare così i vincitori finali.