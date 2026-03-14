L'Istituto tecnico Aterno-Manthoné premiato a Firenze, unico in Abruzzo

L’Istituto tecnico Aterno Manthoné di Pescara, diretto dalla professoressa Elvira Pagliuca, ha ottenuto, nei giorni scorsi, un importante riconoscimento a livello nazionale. È, infatti, l’unico in Abruzzo a essere stato inserito tra le venti scuole superiori italiane per la sperimentazione della filiera tecnologico-professionale 4+2 (cioè quattro anni di scuola superiore più due di Its – gli istituti tecnici superiori post diploma), distinguendosi per l’innovazione del percorso avviato già nell’anno scolastico 2024-2025 e per il forte legame costruito tra scuola, Its Academy e imprese.

Il premio, di 30mila euro, è stato attribuito dalla Fondazione per la Scuola Italiana, con il supporto scientifico di Indire (Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa). “La sperimentazione”, dice la dirigente scolastica Pagliuca, “si è caratterizzata per l’attenzione alle attività laboratoriali e Stem (Scienza, tecnologia, ingegneria e matematica), alla progettazione interdisciplinare, alla formazione dei docenti, al monitoraggio continuo del progetto e ai percorsi di internazionalizzazione ed economia circolare”.

La manifestazione si è tenuta nella sala dell’auditorium Villa Vittoria a Firenze durante il convegno organizzato da Indire e dal ministero dell’Istruzione e del Merito, nell’ambito di Didacta, la fiera dedicata al mondo della scuola e dell’educazione. In questo ambito la Fondazione per la scuola italiana, ente non profit interamente finanziato da privati, ha voluto supportare gli istituti che hanno aderito al nuovo modello premiando, con un contributo economico, le venti filiere che hanno effettuato le esperienze più significative nell’anno scolastico 2024-25.

“Chi decide di affrontare questo tipo di percorso”, aggiunge la preside dell’Aterno-Manthoné, “ha una duplice opportunità: se da una parte è possibile ottenere un’alta specializzazione con conoscenze e competenze richieste dalle aziende, dall’altra si può decidere di proseguire gli studi in ambito universitario. Tale sistema costituisce il trampolino di lancio per i ragazzi che passano dal mondo della scuola e dell’istruzione direttamente alla sfera lavorativa. Il nostro istituto è dotato di laboratori all’avanguardia, da quelli di informatica a quelli linguistici, di disegno professionale e scientifici”.